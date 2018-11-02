Олег Майами может стать новым «холостяком»

С 2013 года в эфир одного из российских телеканалов выходит шоу "Холостяк", успевшее за это время полюбиться зрителям. Одинокие известные мужчины среди девушек, прошедших кастинг, выбирают себе невесту. Каждый сезон — новый звездный герой. В прошедшем этой весной сезоне свою половинку пытался отыскать популярный певец Егор Крид . Однако ни один из участников так и не смог построить с победительницей отношения после завершения проекта.

Не смотря на это, шоу не теряет популярность, и в Сети неустанно гадают, кто же станет следующим героем программы. Пока большинство сходится на мнении о том, что им будет Олег Майами. Музыкант, известный по участию в проекте "Голос", в свое время успел побывать и на знаменитой телестройке.

Версии о том, что Олег станет новым "холостяком" отчасти породил и он сам, часто жалуясь на то, что устал чувствовать себя одиноким и хочет скорее уже найти свою настоящую любовь. К тому же некоторые подписчики решили, что Олег что-то от них скрывает, и напрямую спросили про участие в "Холостяке", что певец до сих оставляет без ответа.

Олег лишь подогрел слухи, выложив в сториз видео: