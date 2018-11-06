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Рекламные компании, которые вызвали скандал
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Рекламные компании, которые вызвали скандал 

Fraufluger.ru 6 часов назад
Фото: fraufluger.ru
Хорошая реклама — залог успешного бизнеса, но иногда даже самые известные корпорации совершают ошибки. Мы собрали самые громкие случаи неудачных рекламных кампаний за последние годы.

Pepsi и Кендалл Дженнер

Расовый вопрос остается в Америке острой и болезненной темой. В 2014 году страну накрыли волны протестов против полицейского произвола, насилия и дискриминации по отношению к чернокожему населению.
Весной 2017 года корпорация Pepsico сделала лицом рекламной кампании Pepsi юную супермодель Кендалл Дженнер. В промо-видео Кендалл оказывается на митинге, который сдерживает полиция. Попробовав газировку, Кендалл гордо шагает вместе с протестующими и предлагает одному из стражей порядка баночку Pepsi.
Полицейские заметно добреют, а многонациональная толпа продолжает акцию. Ролик вызвал шквал критики, компанию обвиняли в эксплуатации темы, Pepsi пришлось извиниться и удалить видео с официальных аккаунтов.

IKEA и сексизм

В октябре отечественная блогосфера расшумелась из-за поста в фейсбуке IKEA. На странице мебельного гиганта в России появилась запись с рекомендациями на случай, если вы «случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки», с прикрепленной фотографией собаки.
Сложилось впечатление, что магазин сравнивает женщину с животным, в комментариях тут же разгорелась оживленная дискуссия, компанию обвинили в женоненавистничестве. Через некоторое время IKEA принесла извинения, а затем и вовсе удалила пост, но Интернет помнит все.

Burger King

Бургер Кинг — король скандалов. Сеть быстрого питания постоянно появляется в новостях из-за агрессивной рекламной политики. Пиарщики компании играют с огнем, задевая в соцсетях отечественных и зарубежных знаменитостей и громкие инфоподы. Чрезмерное использование сексуальных мотивов в рекламе постоянно вызывает негативную реакцию, но рекламщикам все сходит с рук.

Дед-Маньяк и МКБ

Под Новый год Московский Кредитный Банк выпустил ролик, в котором Дед Мороз похищает женщину, потому что та недостаточно уделяла внимания дочке. Реклама вызвала недоумение, в ней увидели пропаганду насилия и чрезмерную жестокость.

H&M и расизм

В начале этого года промо детской коллекции шведского бренда H&M вызвало настоящие погромы в ЮАР. Фото чернокожего мальчика в толстовке «Самая крутая обезьянка в джунглях» глубоко оскорбило мировую общественность, от сотрудничества с компанией сразу же отказались музыканты The Weeknd и G-Eazy. Магазин принес извинения, удалил фото с сайта и снял худи с продажи.
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