Громкие скандалы на тв, поразившие зрителей

Ток-шоу неизменно привлекают внимание зрителей. Иногда там рассказывают действительно захватывающие истории и демонстрируют невообразимые сюжеты, но иногда на ток-шоу происходят громкие скандалы, надолго застревающие в памяти. Например, эти.

1. Алек Болдуин славится либеральностью, однако в 2013 году он оказался замешан в скандал. Актёр опрометчиво использовал слово «гей» в оскорблении, обращённом к папарацци. Поначалу Болдуин отпирался и уверял, что его слова неверно процитировали, но в конце концов принёс извинения за оскорбления. Актёр поплатился за вспышку гнева временным отстранением от собственного шоу, но позднее шоу и вовсе закрыли из-за того, что Алек адресовал нелицеприятные высказывания в твиттере журналисту.

2. Телеведущий Мэтт Лауэр двадцать лет вёл программу Today на американском канале NBC . Мэтт был настоящим любимцем публики и числился одним из самых богатых ведущих. В 2017 году сенсацией стало увольнение Лауэра. Его обвинила в сексуальных домогательствах сотрудница того же канала, а потом ещё несколько коллег Мэтта сделали то же самое. Эти обвинения шокировали публику, а Лауэр предпочёл скрыться с глаз общественности.

Какие ещё телевизионные скандалы затронули не только самих участников, но и сотни тысяч телезрителей? Смотрите ролик и узнайте о них.