Тест: помните ли вы советские ТВ-передачи

Сейчас многие гордятся тем, что не смотрят телевизор и презрительно называют его "зомбоящик", однако в советские времена телевидение было настоящим окном в мир.

Иметь дома телевизор было почетно и престижно, и в гости нередко приглашали именно за тем, чтобы вместе посмотреть интересную передачу. Ее обязательно обводили карандашом в программе, чтобы точно не пропустить. Телевидением были увлечены все! Честно признаться, не так уж и много было телепередач, но зато их искренне любили и увлеченно смотрели.

Не все передачи были интересными. Чего только стоит "Программа телепередач в СССР" во время которой ведущая зачитывала (внимание!) программу телепередач. А передачу "В мире животных" помнит и любит практически каждый россиянин. Каждое воскресенье все с нетерпением ждали "Утреннюю почту". А передача "Спокойной ночи, малыши!" популярна и сегодня.

Предлагаем вам пройти наш тест и угадать по названию, существовала такая передача или нет.