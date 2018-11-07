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Елена Летучая анонсировала собственное шоу
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Елена Летучая анонсировала собственное шоу 

Рамблер 6 часов назад
Телеведущая, прославившаяся благодаря программе "Ревизорро", объявила о запуске собственного шоу "Летучий надзор. Без цензуры", которое будет транслироваться во "ВКонтакте".
В своем Instagram-блоге Елена выложила видео с тизером своего нового шоу, в котором пообещала, что зритель узнает то, что не показывают по телевидению. Летучая планирует объяснить, как избежать уловок маркетологов и покупать исключительно качественные товары.
"Ура! Мы стартуем! Совместно с ВКонтакте я запускаю проект "Летучий Надзор. Без Цензуры". Каждый вторник ищите новый выпуск ВКонтакте, потому что в сети можно все) Первый выпуск доступен по ссылке в профиле! Делитесь впечатлениями и пишите, что хотелось бы проверить в следующем сезоне!", — подписала видео Елена.
В рамках программы "Летучий надзор. Без цензуры" будет представлено девять серий, длительность каждой из них составит 30 минут. Первый выпуск Летучия посвятила питьевой воде и рассказала, чем вода за 600 рублей отличается от водопроводной.
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