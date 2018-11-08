Что стало с детьми из «Моей прекрасной няни»

"Моя прекрасная няня" стал одним из самых популярных отечественных ситкомов с 2004 по 2009 год. Вся страна переживала за няню Вику и терпеливо ждала, когда же она выйдет замуж. В следующем году будет 10 лет с того момента, как сериал подошел к концу. Подопечные Вики, в роли которой была Анастасия Заворотнюк , сильно изменились на сегодняшний день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jacket power 🤟🏼😉 #londonfashionweek18 Публикация от @ iri.and 18 Сен 2018 в 1:05 PDT Ирина Андреева , сыгравшая Ксюшу Шаталину, изменилась больше всех. Сейчас актрисе 24 года. На момент начала съемок Ирине было 10 лет. Девушка уже давно не живет в России. Когда сериал еще не был завершен, Андреева уже училась в Европе. Актриса регулярно обновляет свой Instagram. Ирина так и не вернулась в Россию.

Так же, как и Екатерина Дубакина, Павел Сердюк (Денис Шаталин) стал сниматься в "Моей прекрасной няне" в 14-летнем возрасте. Съемки сериала вдохновили актера поступить в ГИТИС.

vk.com/nathanwilliamss

На последних курсах он получил роль в сериале «Ранетки», где встретил свою будущую жену Аню Рудневу. Они поженились, и у пары родилась дочь. Но брак был не долговечен. Сейчас Павел и Аня разведены.