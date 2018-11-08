Что стало с детьми из «Моей прекрасной няни» 

"Моя прекрасная няня" стал одним из самых популярных отечественных ситкомов с 2004 по 2009 год. Вся страна переживала за няню Вику и терпеливо ждала, когда же она выйдет замуж. В следующем году будет 10 лет с того момента, как сериал подошел к концу. Подопечные Вики, в роли которой была Анастасия Заворотнюк, сильно изменились на сегодняшний день.
Ирина Андреева, сыгравшая Ксюшу Шаталину, изменилась больше всех. Сейчас актрисе 24 года. На момент начала съемок Ирине было 10 лет. Девушка уже давно не живет в России. Когда сериал еще не был завершен, Андреева уже училась в Европе. Актриса регулярно обновляет свой Instagram. Ирина так и не вернулась в Россию.
Екатерина Дубакина (Маша Шаталина) пришла на проект в 14 лет. Сейчас актрисе 29 лет. Ее можно увидеть в театре на Малой Бронной. Три года назад Екатерина сыграла в сериале "Метод" на первом канале.
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Раз уж все официально, то и я поделюсь фото от 9.08.18. 💜Ровно 9 лет назад в Театре на Малой Бронной у меня была первая в жизни театральная премьера — Аркадия (кстати она завтра). И вот прошло 9 лет и у нас читка. И я уже в новом качестве. Рядом — очень интересные и дорогие люди. Спасибо за доверие 🙏🏻 и поддержку 🙏🏻Понесло меня в общем)) Остановиться пока не могу. Итак #квартираколомбины #петрушевская 💜 #театрнамалойбронной
Так же, как и Екатерина Дубакина, Павел Сердюк (Денис Шаталин) стал сниматься в "Моей прекрасной няне" в 14-летнем возрасте. Съемки сериала вдохновили актера поступить в ГИТИС.
vk.com/nathanwilliamss
На последних курсах он получил роль в сериале «Ранетки», где встретил свою будущую жену Аню Рудневу. Они поженились, и у пары родилась дочь. Но брак был не долговечен. Сейчас Павел и Аня разведены.