Клуб веселых и успешных: самые известные звезды КВН

Светлана Жильцова. 8 ноября 1861 года в эфир вышел первый выпуск КВН. Предшественником КВН стала передача "Вечер веселых вопросов", которая была сделана по аналогии с подобной чешской программой. Передача шла в прямом эфире и в ней активно участвовали зрители, что резко отличали ее от других телепрограмм. Однако после трех выпусков передачу закрыли. Через четыре года появился КВН. Его первым ведущим стал Альберт Аксельрод , а в 1964 году его сменили Александр Масляков

Популярность передачи породила всесоюзное КВН-движение. Но в конце 1971 года программу закрыли по цензурным соображениям. Новая эра КВН началась в 1986 году.

С тех пор КВН стал настоящей фабрикой телевизионных звезд и дал старт целому поколению шоуменов и актеров. Самые успешные "выпускники" КВН — в нашей подборке.

Михаил Галустян ("Утомленные солнцем")

После ухода из КВН вместе с Сергеем Светлаковым стал основным участником шоу "Наша Russia" на ТНТ. Также участвовал в "Ледниковом периоде", активно снимается в рекламе и кинокомедиях. В 2012 году создал свою кинокомпанию "NG Production". Также в 2016 году организовал Федерацию военно-тактических игр России. Женат, две дочерей, Эстелла и Элина.

Сергей Светлаков ("Уральские пельмени")

На его счету кроме "Наша Russia" участие в таких рейтинговых проектах как "Прожекторперисхилтон", "Южное Бутово", "Comedy Club", "Шоу «Уральских пельменей», "Минута славы" и других шоу. Сергей Светлаков активно снимается в кино, наибольшую известность принесла ему роль в франшизе "Елки". Светлаков дважды женат, от первого брака есть дочь, от второго — два сына.

Гарик Мартиросян ("Новые армяне")

В девяностые Гарик Мартиросян, кроме игры в совей команде "Новые армяне", писал для "Утомленных солнцем" и работал в «Добром вечере» с Игорем Угольниковым

В нулевые вместе с коллегами из "Новых армян" создал проект Comedy Club, который отличался качественно новым форматом и смелыми шутками. В 2006 году Мартиросян победил в шоу "Две звезды" на Первом канале, в 2007 году вел "Минуту славы", с 2008 года стал одним из ведущих шоу "Прожекторперисхилтон". Кроме того, Мартиросян был ведущим таких проектов как "Танцы со звездами" и "Главная сцена".

Шоумен женат, есть сын и дочь.

Семён Слепаков ("Сборная Пятигорска")

В 2006 году стал продюсером "Наша Russia", затем вошел в группу авторов Первого канала. С тех пор активно реализует себя как продюсер и сценарист. На его счету сериалы "Универ", "Интерны", "Сашатаня", "Озабоченные, или Любовь зла". Слепаков — постоянный член жюри проекта "Comedy Баттл". Кроме того, он известен как автор нескольких песен, опубликованных им в Сети.

Светлана Пермякова ("Парма")

Начинала свою карьеру на сцене театра города Лысьва. После успеха команды "Парма", Светлана работала ведущей на "Русском радио" и "Пионер FM". Пермякова участвует в театральных антрепризах, активно снимается в кино. Наиболее успешной работой стала роль старшей медсестры в "Интернах".

Андрей Бурковский ("МаксимуМ")

В 2009 году Бурковский стал одним из основных актеров шоу скетчей "ДаЁшь молодЁжь!", а в 2010 поступил в Школу-студию МХАТ. Является актером труппы МХАТ имени Чехова. С марта 2016 года — ведущий программы "Не факт" на телеканале "Звезда"

В 2018 году стартовал сериал "Звоните ДиКаприо!", где Андрей Бурковский играет одну из главных ролей. В феврале следующего года в прокат выйдет историческая драма "Тобол", где Бурковский также исполняет одну из ролей.