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В Китае представили виртуального ведущего новостей
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В Китае представили виртуального ведущего новостей 

Рамблер 8 часов назад
Прогресс не только не стоит на месте, но и поражает воображение.
В провинции Чжэцзян Восточного Китая на пятой Всемирной интернет-конференции презентовали первого в мире виртуального ведущего новостей.
Оперативно записывать новостные ролики теперь смогут в агенстве "Синьхуа". На этом телеканале теперь будут "работать" ведущие, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Разработчики придали им мужские черты внешности. Виртуальный ведущий новостей визуально полностью повторяет человеческую мимику, его наделили действиям и манерам поведения, которые присущи реальным людям.
В "Синьхуа" отметили, что новый виртуальный ведущий сможет полностью заменить человека, ведь он сможет читать новости столь же естественно.
В тестовом режиме новый виртуальный телеведущий будет работать 24 часа в сутки на своем официальном сайте. Помимо этого, функцию такой трансляции внедрят в платформах различных соцсетей.
Создатели не разглашают детали своей технологии, но отмечают, что у ведущего все же есть небольшие недостатки: пока он обладает лишь скудным набором мимических выражений, а голос звучит недостаточно эмоционально. В будущем такого ведущего планируют еще больше "очеловечить".
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