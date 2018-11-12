Лицо жены Гогена Солнцева «поплыло» после пластики

Лицо 63-летней жены Гогена Солнцева «поплыло» через месяц после пластики

Шоумен Гоген Солнцев приревновал свою 63-летнюю жену Екатерину Терешкович . Это стало очередной темой скандального шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", который в Сети уже прозвали "фрик-шоу". Зрители возмущены тем, что такие "ужасы" показывают на федеральном канале. В шоу Андрея Малахова показали, как Гоген Солнцев решил выставить за измену свою пожилую жену из квартиры. Камеры запечатлели жуткие кадры, как Екатерина Терешкович пыталась попасть в дом, но выяснила, что муж сменил замки, а все ее вещи сложил в чемоданы и выставил за дверь.

Когда Кате все-таки удалось достучаться до супруга, Гоген набросился на нее с веником, стал оскорблять матными словами, а потом выкинул оставшиеся наряды супруги через балкон с криками: "Забирай свою ветошь, убирайся старая ш…". Екатерина Терешкович выглядела вполне искренней в программе Малахова. "Я не знаю, почему все считают, что я стала другая. Я та же осталась. Я своего мужа обожаю. Я хочу жить с ним одной семьей", — заявила 63-летняя дама.

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