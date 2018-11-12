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Лицо жены Гогена Солнцева «поплыло» после пластики
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Лицо 63-летней жены Гогена Солнцева «поплыло» через месяц после пластики 

Суть событий 14 часов назад
Фото: Суть событий
Шоумен Гоген Солнцев приревновал свою 63-летнюю жену Екатерину Терешкович. Это стало очередной темой скандального шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", который в Сети уже прозвали "фрик-шоу". Зрители возмущены тем, что такие "ужасы" показывают на федеральном канале. В шоу Андрея Малахова показали, как Гоген Солнцев решил выставить за измену свою пожилую жену из квартиры. Камеры запечатлели жуткие кадры, как Екатерина Терешкович пыталась попасть в дом, но выяснила, что муж сменил замки, а все ее вещи сложил в чемоданы и выставил за дверь.
Когда Кате все-таки удалось достучаться до супруга, Гоген набросился на нее с веником, стал оскорблять матными словами, а потом выкинул оставшиеся наряды супруги через балкон с криками: "Забирай свою ветошь, убирайся старая ш…". Екатерина Терешкович выглядела вполне искренней в программе Малахова. "Я не знаю, почему все считают, что я стала другая. Я та же осталась. Я своего мужа обожаю. Я хочу жить с ним одной семьей", — заявила 63-летняя дама.
Россия1 скриншот
Кстати, в студию "Прямого эфира" Терешкович пришла в стиле Джулии Робертс из фильма "Красотка" — в короткой юбке, кожаных ботфортах и в прозрачной желтой блузке, через которую просвечивал черный бюстгальтер. Зрители были шокированы внешним видом пенсионерки. Особенно внимательные легко заметили, как изменилось и "поплыло" ее лицо после недавней пластической операции — появились мешки под глазами, асимметрия глаз и бровей.
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