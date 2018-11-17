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«Привет, Андрей!»: тест на знание именных хитов
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«Привет, Андрей!»: тест на знание именных хитов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Имя — первое слово, которое слышит человек, его отличительный знак, персональный код. Неудивительно, что существует отдельная когорта песен, посвященных конкретным именам. Причем не только распространенным, встречались и экзотические.
Особенно много таких песен было в 90-е. Надо отметить, что такие хиты часто использовали для поздравлений. А что, очень удобно: имениннику — собственная песня.
Некоторые такие шлягеры звучали буквально из каждого ларька и невольно запоминались. Про музыкальные телепередачи, которые шли по телевизору в эти года мы даже и не говорим.
Итак, о ком же грустил Андрей Губин и без кого было плохо Алене Апиной? Сможете вспомнить?
Предлагаем вам пройти наш тест, и вспомнить как можно больше «именных» песен.
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