«Привет, Андрей!»: тест на знание именных хитов

Имя — первое слово, которое слышит человек, его отличительный знак, персональный код. Неудивительно, что существует отдельная когорта песен, посвященных конкретным именам. Причем не только распространенным, встречались и экзотические.

Особенно много таких песен было в 90-е. Надо отметить, что такие хиты часто использовали для поздравлений. А что, очень удобно: имениннику — собственная песня.

Некоторые такие шлягеры звучали буквально из каждого ларька и невольно запоминались. Про музыкальные телепередачи, которые шли по телевизору в эти года мы даже и не говорим.

Итак, о ком же грустил Андрей Губин и без кого было плохо Алене Апиной? Сможете вспомнить?

Предлагаем вам пройти наш тест, и вспомнить как можно больше «именных» песен.