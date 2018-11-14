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Ведущего побрили в прямом эфире телешоу
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Ведущего побрили в прямом эфире из-за проигранного спора 

Рамблер 14 часов назад
Один из последних выпусков американской телепрограммы Live With Lee & Hayley вышел особенно горячим. Ведущая побрила своего коллегу прямо в эфире шоу. А все дело в спорте, который они заключили между собой.
Ведущие на телеканале LEX18 заключили пари об исходе футбольного матча между командами Тенесси и Кентуки. Ли Круз и Хейли Хармон решили, что если проигрывает Хейли, то она неделю представляется в эфире другим именем. Если же проигрывает Ли, то Хармон побреет ему волосы на затылке в прямом включении.
Она выбрила на голове коллеги букву "Т" и окрасила ее в оранжевый цвет.
"Спереди ты выглядишь все так же респектабельно!"
— добавила Хейли Хармон, закончив наводить красоту на голове Ли Круза.
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