Ведущего побрили в прямом эфире телешоу

Ведущего побрили в прямом эфире из-за проигранного спора

Один из последних выпусков американской телепрограммы Live With Lee & Hayley вышел особенно горячим. Ведущая побрила своего коллегу прямо в эфире шоу. А все дело в спорте, который они заключили между собой.

Ведущие на телеканале LEX18 заключили пари об исходе футбольного матча между командами Тенесси и Кентуки. Ли Круз и Хейли Хармон решили, что если проигрывает Хейли, то она неделю представляется в эфире другим именем. Если же проигрывает Ли, то Хармон побреет ему волосы на затылке в прямом включении.

Она выбрила на голове коллеги букву "Т" и окрасила ее в оранжевый цвет.

"Спереди ты выглядишь все так же респектабельно!"

— добавила Хейли Хармон, закончив наводить красоту на голове Ли Круза.