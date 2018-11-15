5 причин начать смотреть шоу «ТАНЦЫ»

Шоу «ТАНЦЫ» стартовало на ТНТ еще в 2014 году и до сих пор остается одним из самых любимых и популярных телепроектов. Уже в эту субботу состоялся первый концерт 5 сезона, так что пора начать болеть за любимых участников. А мы пока расскажем вам, почему это шоу действительно достойно внимания.

Заряд эмоций и вдохновения на всю неделю

Гаснет свет. Включается музыка. Когда начинается выступление, понимаешь, что следующие минуты будут прекрасны. Каждое движение танцовщика заставляет сердце биться чаще, начинаешь пританцовывать и осознаешь, что происходящее — не просто танец, а жизнь, которую участник прожил на сцене, и ты вместе с ним. Перед тобой не просто комбинации движений, а настоящая любовь, дружба, привязанность. «Ведь зритель не всегда оценивает только хореографию, ему нужны настоящие эмоции», — говорит Лера Бабаян, единственная девушка в команде Татьяны Денисовой . И она однозначно права.

Обаятельные участники и их отношение друг к другу

Проект «ТАНЦЫ» делают интересным сами участники. Это очень душевные, общительные и творческие ребята, которые пришли не столько за победой, сколько показать себя изнутри, выразить чувства через танец и получить от этого наслаждение. «Я плачу после каждого выступления, и это происходит не потому, что что-то не получилось, а из-за того, что я кайфую на сцене. Выхожу и понимаю, что все это — мой дом», — откровенничает Катя Лузан из команды Мигеля , в состав которой на этот раз входят только девочки.

«Хочется показать себя, показать стилистику и то, насколько другими могут быть танцоры, в отличие от того, какими мы привыкли их видеть», — рассказывает Марк Куклин, подопечный Татьяны Денисовой. Участники пока еще не чувствуют особой конкуренции, скорее, наоборот, поддерживают друг друга перед выступлениями. Катя Лузан утверждает, что со своей партнершей Ульяной Пылаевой они пытались максимально помогать друг другу на первом концерте. Ну а те, кто не нашел коннект с партнером на тренировке, словили его уже на сцене. И эта взаимопомощь и уважение друг к другу между танцовщиками заставляют любить шоу все больше.

Наставники и ведущая

Сами наставники очень тепло относятся к проекту и участникам. Они стремятся создать максимально комфортные условия для ребят и сделать так, чтобы каждый из них чувствовал себя как дома. И, кажется, это им неплохо удается. Танцовщики ощущают эту заботу и убеждены, что нашли себя в «ТАНЦАХ». Тем не менее, каждому из них приходится усиленно работать над собой, чтобы добиться хороших результатов. Схалтурить здесь не дают никому.

«Сюда никто не пришел за поблажками, любая пахота для танцора — это и есть цель», — утверждает Татьяна Денисова. Не меньше трудятся и сами наставники: к каждому выступлению они подходят с душой. «На проекте я все свое время посвящаю ребятам, поэтому мало внимания уделяю таким вещам как ведение социальных сетей», — сообщает Егор Дружинин

А вот Ляйсан Утяшева настолько вдохновилась шоу «ТАНЦЫ», что создала собственный проект Bolero by Liasan Utiasheva в сотрудничестве с хореографами Гариком Рудником и Екатериной Решетниковой . Телеведущая подтверждает, что проект стал для нее вторым домом: «В случае чего, дети и муж знают, где меня искать». Кстати, вся семья Ляйсан тоже в восторге от проекта. «Роберт стал раскрепощаться и захотел танцевать, Софии же больше нравятся мои образы, за это спасибо стилистам», — говорит Утяшева.

Эксперименты

«Все наше творчество — это и есть эксперимент. Мы в лаборатории творим для вас», — говорит Татьяна Денисова. Номера ее команды на первом концерте действительно были новаторскими. Но сильнее других своими необычными идеями удивил Мигель: для субботнего концерта хореографы его команды решились сразу на несколько экспериментов. Некоторые танцовщики исполнили непривычный для них джаз, другие же показали танец с языком жестов. Как выяснилось, у наставников еще много задумок и идей, которые они воплотят в ближайшее время. Так что, готовьтесь удивляться!

Ожидания от проекта

О том, чего ожидают наставники и участники от проекта, мы решили спросить у них напрямую. «Хочется выходить каждый раз на сцену и кайфовать, вне зависимости от того, с кем танцуешь, где танцуешь, какая обувь и так далее», — отвечает Катя Лузан. Конечно, о победе мечтает каждый, но для танцовщиков это не самоцель. Главное для них — показать себя на проекте такими, какие они есть: открытыми, творческими, чувственными.

Они хотят, чтобы их увидели и раскрыли для себя по-новому не только наставники, но и зрители. И с каждым выступлением участники открывают что-то необычное в себе. Они развиваются, становятся лучше с каждым номером, и, единственное, чего ожидают от зрителя — поддержки и понимания. Так что, не теряйте времени, включайте телеканал ТНТ по субботам в 21:00 и следите за судьбой своих любимых участников! Кто знает, может, кто-то из вас тоже откроет в себе талант к танцам, и тогда уже миллионы других зрителей будут переживать и болеть за вас!