На шоу о свадьбах пара рассталась из-за обмана жениха

В эфире шоу о свадьбах пара рассталась из-за обмана жениха

Влюбленные Иззи Веси и Саймон ДеБоно разошлись за неделю до свадьбы из-за того, что в эфире реалити-шоу обнаружился обман жениха.

Австралийская пара принимала участие в популярном телешоу Aussie Bride & Prejudice, которое показывает жизнь влюбленных, готовящихся к бракосочетанию.

Конечно, скандалы на подобных шоу не редкость, а некоторым зрителям даже кажется, что ссоры надуманные и срежиссированные.

Однако в этот раз все выглядит правдоподобно. За неделю до свадьбы Иззи заметила, что ее будущий муж Саймон постоянно с кем-то переписывается. Какого же было ее удивление, когда она выяснила, что это его бывшая девушка!

По словам Веси, самым обидным для нее стало то, что ДеБоно не признавался, с кем именно ведет переписку.

"Ты обманываешь меня, когда говоришь, что ты не со своей бывшей девушкой! Это ложь! Разве это справедливо?", — кричала она в эфире шоу.

Молодой человек был спокоен и признался, что все еще испытывает чувства к своей бывшей возлюбленной. Позже Саймон прокомментировал, что рад, что отношения с Иззи закончились.