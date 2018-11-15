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На шоу о свадьбах пара рассталась из-за обмана жениха
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В эфире шоу о свадьбах пара рассталась из-за обмана жениха 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Channel 7/Youtube
Влюбленные Иззи Веси и Саймон ДеБоно разошлись за неделю до свадьбы из-за того, что в эфире реалити-шоу обнаружился обман жениха.
Австралийская пара принимала участие в популярном телешоу Aussie Bride & Prejudice, которое показывает жизнь влюбленных, готовящихся к бракосочетанию.
Конечно, скандалы на подобных шоу не редкость, а некоторым зрителям даже кажется, что ссоры надуманные и срежиссированные.
Однако в этот раз все выглядит правдоподобно. За неделю до свадьбы Иззи заметила, что ее будущий муж Саймон постоянно с кем-то переписывается. Какого же было ее удивление, когда она выяснила, что это его бывшая девушка!
По словам Веси, самым обидным для нее стало то, что ДеБоно не признавался, с кем именно ведет переписку.
"Ты обманываешь меня, когда говоришь, что ты не со своей бывшей девушкой! Это ложь! Разве это справедливо?", — кричала она в эфире шоу.
Молодой человек был спокоен и признался, что все еще испытывает чувства к своей бывшей возлюбленной. Позже Саймон прокомментировал, что рад, что отношения с Иззи закончились.
"Я был спокоен, потому что я ничего не чувствую по поводу этой ссоры. И я рад, что все закончилось".
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