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Почтальон Печкин найдет любовь в Простоквашино
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Почтальон Печкин найдет любовь в Простоквашино 

Газета.Ru + ещё 7 12 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Ненастоящий детектив"
В мультсериале "Простоквашино" в 2019 году появится новая героиня, передает ТАСС со ссылкой на директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева.
По словам Машковцева, няня возьмет на себя миссию приглядывать за детьми, проживающими в деревне Простоквашино. "И между этой женщиной и почтальоном Печкиным обязательно возникнут какие-то теплые отношения. В конце концов наш почтальон это заслужил", — раскрыл Машковцев подробности появляющейся в мультфильме любовной линии.
Премьера перезапущенного сериала "Простоквашино" состоялась в апреле 2018 года. Мультсериал продолжает популярную советскую серию мультфильмов по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".
С 2018 по 2020 год "Союзмультфильм" намерен выпустить 30 серий "Простоквашина".
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