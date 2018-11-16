Почтальон Печкин найдет любовь в Простоквашино

В мультсериале "Простоквашино" в 2019 году появится новая героиня, передает ТАСС со ссылкой на директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева

По словам Машковцева, няня возьмет на себя миссию приглядывать за детьми, проживающими в деревне Простоквашино. "И между этой женщиной и почтальоном Печкиным обязательно возникнут какие-то теплые отношения. В конце концов наш почтальон это заслужил", — раскрыл Машковцев подробности появляющейся в мультфильме любовной линии.

Премьера перезапущенного сериала "Простоквашино" состоялась в апреле 2018 года. Мультсериал продолжает популярную советскую серию мультфильмов по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

С 2018 по 2020 год "Союзмультфильм" намерен выпустить 30 серий "Простоквашина".