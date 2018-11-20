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Сафронов раскрыл секрет шоу «Битва экстрасенсов»
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Сафронов раскрыл секрет шоу «Битва экстрасенсов» 

Дни.ру + ещё 3 2 часа назад
Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем участии в реалити-шоу о людях с паранормальными способностями. По его мнению, программа "Битва экстрасенсов" учит зрителей, как не стать жертвой обмана мошенников.
На программе Сафронов играет роль так называемого "скептика", который пытается найти и разоблачить всех шарлатанов. Однако с развитием шоу его задача изменилась. Теперь Сергей должен "вычислить того самого одаренного человека" с необыкновенными способностями.
Иллюзионист отметил, что передача помогает всем, кто оказался в беде, а также учит, как избежать встречи с шарлатанами.
"Мы показываем, как не попасть к мошенникам, как не ошибиться. В большей степени мы говорим, конечно, не ходите к экстрасенсам. Идите в храм, идите в полицию, идите к врачам. Мы получаем колоссальное количество писем с благодарностью от героев, с которыми работали экстрасенсы. Мы понимаем, что ради этого мы все делаем",
— поделился он.
Сергей также развеял все слухи об огромных гонорарах, и сообщил, что получает за каждую серию всего 100 долларов.
"Нисколько мне не платят за это… Меня спросили: "Сколько вы хотите?" Я ответил, что нисколько. Не хочу зарабатывать на крови и трагедиях. Я лучше помогу этим людям. Я сказал: "Можете мне платить 100 долларов на бензин, чтобы мне хватало. И все. " По сей день за испытания я получаю 100 долларов",
— цитирует его журнал "СтарХит". Сафронов считает, что популярность, которую он обрел после выхода шоу, гораздо важнее, чем деньги.
В конце интервью Сергей заявил, что за долгие годы участия в проекте так и не поверил в существование паранормальных явлений.
"Я не верю ни в какие привидения, в паранормальное, сверхтонкое",
— заключил он.
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