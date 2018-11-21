Самые безумные передачи за всю историю телевидения

Облизывание дверей, автоугон и другие вещи, на которые готовы участники телешоу

А вы знаете, что 21 ноября празднуется Всемирный день телевидения? Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году и с тех пор ежегодно отмечается в самых разных уголках планеты. В честь этого события мы решили вспомнить самые безбашенные шоу, которые когда-либо выпускались на телевидении.

Человек всегда жаждал хлеба и зрелищ. В золотой век телевидения с этой задачей справиться несложно, лишь бы фантазия была. А у создателей некоторых передач, которые в разное время транслировались на телевидении, ее хоть отбавляй.

Пожалуй, самыми дикими задумками славятся азиатские продюсеры. Японцы питают какую-то особую слабость ко всему, что может привлечь внимание зрителя и поставить участника передачи в максимально неловкое положение. Поэтому именно их программы считаются самыми странными из всех, что когда-либо выпускалось на экран.

Sokkuri sweets

Гости этого телешоу вынуждены пробовать на зуб буквально все, что находится вокруг в специальной съемочной комнате. Они кусают ботинки, лижут дверные ручки, пробуют на зуб обивку дивана и жуют цветы в горшках. А все потому, что им нужно найти среди предметов интерьера настоящие десерты, которые визуально замаскированы под бытовые вещи.

giphy

"Sokkuri" в переводе с японского означает дословно "похожий на". В этой стране очень популярно искусство создания сладостей, внешне копирующих совершенно другие предметы. Поэтому в этой комнате все что угодно может оказаться шоколадом, а плитка шоколада — банальным муляжом. Задача участников — отыскать сладости среди прочих предметов интерьера, вот и приходится пробовать на зуб все, что на глаза попадется.

giphy

Born in the wild

Американцы тоже знатные фантазеры и часто выходят за рамки привычного. В США было снято несколько эпизодов очень странного телешоу, которое собрало крайне противоречивые отзывы зрителей.

Кадр из телешоу "Born in the wild"

В центре внимания — беременная женщина, решившаяся на роды в лесу. Вокруг героини расставлены камеры, но пройти путь роженицы от начала до конца она обязуется без помощи врачей и близких людей.

Семья может проводить женщину в лес, а также создать какие-то минимальные условия для выживания там: поставить палатку, разжечь костер. Дальше все помощники удаляются и героиня остается наедине с лесом и предстоящими родами.

Touch the truck

Англичане тоже знают толк в извращениях, поэтому придумали максимально странное телешоу под названием "Дотронься до грузовика". Задача участников — подойти к машине и прикасаться к ней дольше других. Как можно дольше! Десятиминутные перерывы каждые два часа позволяли героям быстро перекусить или справить нужду. А вот спать или убирать обе руки с грузовика по правилам телешоу строго запрещено.

Кадр из передачи

Победитель продержался 81 час 43 минуты 31 секунду.

За развитием программы можно было наблюдать не только на телевидении, но и в онлайн режиме по вебкамере. Там можно было увидеть все то, что не вошло в выпуск.

Space Cadets

Нет, вы знаете, все же японцам еще ого-го как далеко до британцев. Последние вот придумали телевизионное шоу, в котором с помощью рекламы на щитах набрали 11 искателей приключений, готовых пройти обучение на "Российской космической станции" и затем отправиться в космос.

"Звездные кадеты" понятия не имели, что участвуют в телешоу. Они действительно полагали, что их в экспресс-режиме готовят к космической миссии.

Телешоу выходило ежедневно на протяжении 10 суток подряд. Кульминацией стал момент, когда участники погрузились в шаттл, который, как они думали, отправит их в космос. Но конструкция начала постепенно разваливаться и "кадеты" увидели, что находятся на съемочной площадке телешоу.

Один из участников был настолько удивлен и расстроен, что сказал:

Мы не космические кадеты. Мы просто космические ослы!

"Перехват" с Николаем Фоменко

В девяностых именно эта телепередача снискала особенную любовь наших соотечественников.

По условиям шоу сотрудники ГАИ пытаются поймать участников шоу, которые прямо под прицелом камеры угнали автомобиль. Если угонщику удается уйти от преследования и продержаться 30 минут, то он получает этот автомобиль.

Если же сотрудники ГАИ все же ловят преступника, то тот получает условный срок, а машина возвращается к владельцу.

Идея этой телепередачи искренне пришлась по душе многим зрителям, но собрала противоречивые отзывы. Многие утверждали, что все шоу от начала до конца — постановка. Так это или нет — доподлинно неизвестно. Но что действительно факт, так это то, что "Перехват" стала первой телевизионной программой, проданной по франшизе западным продюсерам.