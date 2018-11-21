Лазарева запускает онлайн-шоу о воспитании детей

В своем проекте телеведущая обсуждает насущные проблемы воспитания детей с двумя участниками: родителем и экспертом, готовым ответить на волнующие вопросы. Сама же Татьяна выступает в качестве модератора шоу и тоже участвует в дискуссии.
"Ну вот, новая страница моей жизни. Проект, который мне интересен. Вопросы ответственных родителей, на которые отвечают компетентные люди", — анонсировала запуск проекта Татьяна в своем Instagram-аккаунте.
На днях на Youtube-канале Лазаревой вышел пилотный выпуск программы и собрал немало просмотров. В этот раз гостями шоу стали руководитель образовательных сервисов "Яндекса" Илья Залесский и телеведущий Антон Комолов, у которого подрастает 12-летний сын. Мужчины обсуждали современную систему образования и влияние гаджетов на развитие детей.
Ранее в своем аккаунте Татьяна призналась, что готова рассказать о своем новом проекте журналистам:
"В связи с началом новой и прекрасной жизни готова рассказать о ней! Сколько за эти годы было вежливо отфутболено всяких интервьюеров по причине отсутствия хороших новостей и новых проектов. Простите #вернисьявсепрощу. Подготовка моего почтичтоавторского проекта на ютьюбе вышла в финал и я открыта для всех масс-медиа, кто интересуется. Проект мне нравится дико, я чувствую свои силы и уверенность в завтрашнем дне! Готова поделиться", — написала ведущая.