Финал шоу «Русский ниндзя»: какие испытания ждут участников

— Маша, не плачь! — утешает ведущая «Русского ниндзя» Юлианна Караулова одну из болельщиц. — Заработает он еще эти 5 миллионов! Способный же парень!

«Способный парень» только что попробовал пройти финальную трассу проекта. Но, к сожалению, у него это не получилось.

В парке «Патриот» в Подмосковье снимают финал второго сезона шоу. У входа в павильон уже выстроили гору Мидорияма — это последнее и самое сложное испытание шоу, высоченная конструкция из металла, на которую надо забраться за ограниченное время. В мире это удавалось сделать лишь девятерым самым ловким и смелым парням. В России — пока никому. В первом сезоне шоу до вершины Мидориямы не добрался ни один участник. Может быть, хоть в этот раз кому-то повезет?

Финал состоит из трех этапов. На первом участники проходят сложнейшую полосу препятствий. За ней — еще более сложные испытания. И только в финале — та самая гора. Если кому-то она покорится, победитель получит 5 миллионов рублей.

— Я в тебя верю, ты мой герой! — кричит в микрофон маленькая девочка. — Любимый папочка, я с тобой!

На полосу выходит ее папа, 26-летний электромонтажник из Ростова-на-Дону Илья Гурьев. Когда-то он служил в ВДВ и признается, что полосу в «Русском ниндзя» можно сравнить с 40-километровым марш-броском. Конкуренцию ему составляет учитель физкультуры из Люберец Евгений Ширимов. На съемках за него болеют жена и дочка. А эфир по телевизору затем будет смотреть вся школа, где он преподает.

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Самый молодой финалист шоу — 18-летний Вячеслав Красноперов из Екатеринбурга. Невысокий, щупленький — никогда не подумаешь, что в нем такая силища. За него болеет его девушка Ксения. Она тоже принимала участие в проекте, но до финала не дошла.

Далее на «трассе» — повар-кондитер Виталий Потапов , финалист 1-го сезона, решившийся на вторую попытку.

— Его девиз: эклер отдай врагу, а 5 миллионов забери себе! — шутят ведущие.

— Мне показалось, что во втором сезоне трасса стала легче, — признался он.

— А может быть, просто ты стал сильнее? — засомневались ведущие.

— Хотелось бы в это верить…

Стоит ли зрителям верить в успех Виталия и других участников? Задача перед ними стоит сложнейшая. Судите сами: по сложившейся на конкурсе традиции перед вторым этапом его должны были пройти устроители шоу, облаченные в костюмы ниндзя, чтобы показать участникам, как именно действовать. Но полоса препятствий оказалась такой трудной, что даже организаторы спасовали, попадав, словно груши, в бассейн. Но у финалистов нет выбора: назвался ниндзя — полезай в гору.

Добрался ли в итоге кто-то до заветной Мидориямы, мы увидим совсем скоро на Первом канале.