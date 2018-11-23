Братья Запашные идут на рекорд

Артисты Большого государственного цирка исполнили номер, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В необыкновенном трюке принимают участие 12 человек. Восемь из них жонглируют, подвешенные на тросах разной высоты, один висит под куполом на высоте 24 метров, а еще четверо жонглеров стоят на манеже. При этом булавы перекидываются по кругу не менее 15 раз.

Номер выполняется всего за минуту, хотя сначала артисты тратили на него 2 часа. Чтобы исполнить этот трюк, они тренировались каждый день на протяжении четырех месяцев.

Автором номера стал Аскольд Запашный . Во время репетиций артисты нередко получали травмы головы или пальцев. Ведь булавы только кажутся легкими, а на самом деле начинкой пластика выступают железные стержни.

Такая булава, летящая на скорости, способна нанести серьезную травму жонглеру. Поэтому артисты выполняют номер в касках и перчатках.

Чтобы установить рекорд, достаточно всего шесть перекидок, а в номере Запашных — 15.

Братья Запашные намерены отправить заявку в офис Книги рекордов Гиннесса в самое ближайшее время.