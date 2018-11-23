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Братья Запашные идут на рекорд 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com
Артисты Большого государственного цирка исполнили номер, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
В необыкновенном трюке принимают участие 12 человек. Восемь из них жонглируют, подвешенные на тросах разной высоты, один висит под куполом на высоте 24 метров, а еще четверо жонглеров стоят на манеже. При этом булавы перекидываются по кругу не менее 15 раз.
Номер выполняется всего за минуту, хотя сначала артисты тратили на него 2 часа. Чтобы исполнить этот трюк, они тренировались каждый день на протяжении четырех месяцев.
Автором номера стал Аскольд Запашный. Во время репетиций артисты нередко получали травмы головы или пальцев. Ведь булавы только кажутся легкими, а на самом деле начинкой пластика выступают железные стержни.
Такая булава, летящая на скорости, способна нанести серьезную травму жонглеру. Поэтому артисты выполняют номер в касках и перчатках.
Чтобы установить рекорд, достаточно всего шесть перекидок, а в номере Запашных — 15.
Братья Запашные намерены отправить заявку в офис Книги рекордов Гиннесса в самое ближайшее время.
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Аскольд Запашный , ТВ
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