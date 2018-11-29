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Звезды подписывают петицию о запрете шоу Малахова 

Уралинформбюро 5 часов назад
Популярное шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" ("Россия 1") оказалось под угрозой закрытия. В сети распространяется петиция в адрес Государственной думы с требованием законодательно запретить выход в том числе и этой передачи.
По мнению авторов инициативы подобные зрелища нарушают этику и становятся прямой угрозой семейным традиционным ценностям россиян, деморализуя общество.
"Героями программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети. Требуем законодательно запретить такие программы, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения!" — гласит текст документа.
Петицию одна за другой подписывают российские звезды, откровенно уставшие от "копания в их грязном белье" на телеэкране. К движению уже присоединилась актриса и телеведущая Мария Шукшина. "Спасибо за этот крик души! Я подписываю!" — пообещала она в на своей странице в Instagram.
Известно, что на шоу Андрея Малахова периодически обсуждается конфликт сына Шукшиной и женщины, которая родила от него ребенка. После одной из последних передач с участием последней актриса выложила в Instagram стихотворение Анны Ахматовой, начинающиеся строками: "Так много камней брошено в меня, /Что ни один из них уже не страшен". Поклонники расценили это как реакцию на слова бывшей невестки Шукшиной в эфире у Малахова.
Петицию подписала и актриса Алика Смехова. Она отметила, что ей неприятен тот факт, что в программе всегда кому-то перемывают кости, а иногда дело доходит до кровопролития.
Стоит отметить, конкретная петиция направлена не только против шоу Малахова, она призывает запретить подобные передачи как таковые. В тексте упоминается также передача "Пусть говорят" "Первого канала". Кроме этой инициативы на платформе для создания петиций Change.org можно найти еще по меньшей мере три подобных обращения в адрес руководства центральных телеканалов и органов государственной власти, некоторые из них созданы несколько лет назад, но все еще активно привлекают подписантов.
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Комментарии199
Мария Шукшина , Андрей Малахов , Анна Ахматова , Алика Смехова , Госдума , Первый канал , ТВ , Видео
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