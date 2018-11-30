В Сети появилась петиция о закрытии передач "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым и "Ты не поверишь" на канале НТВ.
Документ адресован Государственной Думе России с требованием закрыть эти передачи, поскольку, по мнению создателей петиции, все истории основаны на слухах и домыслах, "порождают злость и агрессию в обществе" и оскорбляют "честь и достоинство публичных и уважаемых страной людей".
"Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети", — говорится в тексте обращения.
Петиция была создана примерно неделю назад обычным пользователем, и сейчас документ собрал почти тысячу подписей. Некоторые СМИ сообщают, что среди поддержавших петицию есть даже знаменитости. Среди них Мария Шукшина, Алика Смехова, Андрей Мерзликин, Никита Джигурда — их личная жизнь не раз становилась достоянием страны.
@shukshina_maria
Например, у актрисы Марии Шукшиной есть все основания негативно относиться к передаче "Прямой эфир", в которой часто появляется ее несостоявшаяся невестка Фрейя Зильбер, оскорбляющая саму артистку и ее сына.
Кстати, несколько дней назад Шукшина в комментариях к одному из постов в Instagram-аккаунте рассказала, что она думает о контенте передачи:
"Отвечать всегда и за Все приходится, хочешь ты или не хочешь… Это законы БЫТИЯ. По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала 1 000 000 руб, мне они готовы были заплатить 1 5000 000 р лишь бы пришла… Но ходить на это мракобесие, себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу, для многих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источник дохода! И самое главное — чем больше грязи, тем больше платят! И это уже не ‘’кухонные разборки’’, это целенаправленная ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ВОЙНА, направленная на моральное разложение ВСЕГО общества! Вот, что страшно-то!".