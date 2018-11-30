Звезды поддержали петицию против программ «Прямой эфир» и «Пусть говорят»

Документ адресован Государственной Думе России с требованием закрыть эти передачи, поскольку, по мнению создателей петиции, все истории основаны на слухах и домыслах, "порождают злость и агрессию в обществе" и оскорбляют "честь и достоинство публичных и уважаемых страной людей".

"Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети", — говорится в тексте обращения.

@shukshina_maria

Например, у актрисы Марии Шукшиной есть все основания негативно относиться к передаче "Прямой эфир", в которой часто появляется ее несостоявшаяся невестка Фрейя Зильбер, оскорбляющая саму артистку и ее сына.

Кстати, несколько дней назад Шукшина в комментариях к одному из постов в Instagram-аккаунте рассказала, что она думает о контенте передачи: