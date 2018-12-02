Как сложилась судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х

Популярные дети-актеры о знаменитости знают, как говорится, с младых ногтей. Но он некоторых из них сегодня совсем ничего не слышно. Что же с ними стало?

Помните, например, кто такая Диана Шпак ? По имени вы ее узнаете вряд ли, но ее роль в рекламе сока точно помнят все.

Девчонка стала знаменитой благодаря лишь одной фразе: "А ты налей и отойди".

Белозубый парень с упаковки шоколадки "Киндер Сюрприз" существует на самом деле. Мальчик по имени Джош уже давно вырос. Так что стало с ним теперь?

О том, чем занимаются эти и другие дети-знаменитости из реклам и фильмов, вы узнаете, посмотрев видео.