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Как сложилась судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х 

Рамблер 1 час назад
Популярные дети-актеры о знаменитости знают, как говорится, с младых ногтей. Но он некоторых из них сегодня совсем ничего не слышно. Что же с ними стало?
Помните, например, кто такая Диана Шпак? По имени вы ее узнаете вряд ли, но ее роль в рекламе сока точно помнят все.
Девчонка стала знаменитой благодаря лишь одной фразе: "А ты налей и отойди".
Белозубый парень с упаковки шоколадки "Киндер Сюрприз" существует на самом деле. Мальчик по имени Джош уже давно вырос. Так что стало с ним теперь?
О том, чем занимаются эти и другие дети-знаменитости из реклам и фильмов, вы узнаете, посмотрев видео.
Диана Шпак , ТВ , Видео
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