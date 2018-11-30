Продюсер «Битвы экстрасенсов» ответила на обвинения

Продюсер "Битвы экстрасенсов" — одного из самых рейтинговых шоу на российском телевидении — Мария Шайкевич не стала игнорировать обвинения в адрес программы, которые в последние дни все активнее обсуждались в СМИ и интернете.

Один из бывших участников шоу, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам, что на проекте ему предлагали попасть в финал с помощью взятки. Он утверждает, что для того, чтобы стать финалистом "Битвы экстрасенсов" требовались не особые навыки, а совершенно конкретная сумма. Ему было предложено заплатить за это 450 тысяч рублей, как он сам утверждает.

В этот раз продюсер Мария Шайкевич не стала молчать, а прокомментировала ситуацию, заявив, что для того, чтобы попасть в шоу, людям необходимо обладать выдающимися способностями, а желающих очень много. И много среди тех, кто не дотягивает до нужного уровня, таких, которые остаются крайне обиженными на шоу и организаторов, и вместо того, чтобы развивать свои способности, пытаются испортить репутацию проекта.