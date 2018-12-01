Джулия Робертс примерила искусственную грудь

Джулия Робертс в эфире развлекательного шоу примерила искусственную грудь

Знаменитая телеведущая Эллен ДеДженерес рассказала актрисе, как получить больше подписчиков в ее Instagram.

Эллен порадовалась, что Джулия наконец завела аккаунт в Instagram, но сказала, что у нее пока мало подписчиков — всего три миллиона. У самой же ведущей значительно больше — 60 миллионов. По этой причине ДеДженерес решила дать Робертс несколько шуточных советов.

Пригласив актрису на сцену, Эллен заявила, что нужно брать пример с сестер Кардашьян, поскольку они пользуются невероятной популярностью в Сети. Сзади Джулии загорелся экран со снимком пляжа, а также актрисе вынесли огромную пластиковую грудь в ярко-розовом бикини и шелковую пляжную накидку. Дедженерес предложила Робертс принять расслабленную позу и сделать вид, что она наслаждается отдыхом на море.

Затем знаменитая Марта Стюарт вынесла Джулии пирог, поскольку Эллен уверена, что пользователи Сети любят снимки еды и демонстрацию кулинарных талантов.

@theellenshow

"Мне почему-то кажется, что теперь я, наоборот, теряю тех подписчиков, которые у меня есть", — посетовала актриса.

Кроме того, телеведущая посоветовала позвать какую-нибудь звезду и пригласила на сцену актера Дермота Марлуни, с которым Робертс играла в романтической комедии 1997 года "Свадьба лучше друга".