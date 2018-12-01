Самые дикие реалити-шоу со всего мира 

Реалити-шоу пользуются бешеной популярностью не только в России. Создатели и продюсеры идут на многое, чтобы заинтересовать зрителя, не отстают от них и участники.
Вот несколько примеров, после которых "Дом-2" покажется скучным и крайне приличным шоу.
Ready4Marriage — Замбия
Как мог бы выглядеть сценарий фильма "Красотка" в реальной жизни? Ответ на этот вопрос дает реалити-шоу, которое создали в Замбии.
18 девушек по вызову демонстрируют свою хозяйственность: гладят рубашки, готовят обеды и моют полы. Приз — 9 тысяч долларов и муж в нагрузку.
Dadagiri — Индия
Это довольно популярное в Индии шоу, участники которого должны терпеть постоянные издевательства.
giphy.com
Не важно, кому такая идея пришла в голову, но очень интересно, кто по собственной воле соглашается принять в этом участие.
Brain Wall — Япония
Это шоу можно назвать "человеческим тетрисом". Смысл игры в том, чтобы повторить форму отверстий в стене, которая без остановки движется на игроков. Те, кто не поместился в отверстие, оказываются в бассейне с водой. А еще у команд очень странные костюмы, но это уже мелочи.
The Great Game Of The Goose — Испания
giphy.com
Вроде бы обычное шоу, в котором участники должны выполнить довольно сложное задание за короткое время.
Только вот в этом соревновании предложили обезвредить бомбы. Некоторые из которых были настоящими. Не будем вдаваться в подробности, просто скажем, что с задачей справились не все.
Это тот самый случай, когда реалити-шоу в буквальном смысле разрушают жизни людей.