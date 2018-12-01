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Самые дикие реалити-шоу со всего мира 

Рамблер 7 часов назад
Фото: giphy.com
Реалити-шоу пользуются бешеной популярностью не только в России. Создатели и продюсеры идут на многое, чтобы заинтересовать зрителя, не отстают от них и участники.
Вот несколько примеров, после которых "Дом-2" покажется скучным и крайне приличным шоу.

Ready4Marriage — Замбия

Как мог бы выглядеть сценарий фильма "Красотка" в реальной жизни? Ответ на этот вопрос дает реалити-шоу, которое создали в Замбии.
18 девушек по вызову демонстрируют свою хозяйственность: гладят рубашки, готовят обеды и моют полы. Приз — 9 тысяч долларов и муж в нагрузку.

Dadagiri — Индия

Это довольно популярное в Индии шоу, участники которого должны терпеть постоянные издевательства.
giphy.com
Не важно, кому такая идея пришла в голову, но очень интересно, кто по собственной воле соглашается принять в этом участие.

Brain Wall — Япония

Это шоу можно назвать "человеческим тетрисом". Смысл игры в том, чтобы повторить форму отверстий в стене, которая без остановки движется на игроков. Те, кто не поместился в отверстие, оказываются в бассейне с водой. А еще у команд очень странные костюмы, но это уже мелочи.

The Great Game Of The Goose — Испания

giphy.com
Вроде бы обычное шоу, в котором участники должны выполнить довольно сложное задание за короткое время.
Только вот в этом соревновании предложили обезвредить бомбы. Некоторые из которых были настоящими. Не будем вдаваться в подробности, просто скажем, что с задачей справились не все.
Это тот самый случай, когда реалити-шоу в буквальном смысле разрушают жизни людей.
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