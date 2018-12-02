Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская представила собственное шоу

В столичном "Мюзик холле" звезда Comedy Woman Надежда Ангарская представила свою сольную программу «STORIES». В шоу вошли музыкальные номера, танцы, монологи и лучшие шутки на самые актуальные темы из жизни.

Пришедшие гости и зрители бурно реагировали на происходящее на сцене, поддерживали Надежду аплодисментами. Певица и актриса активно общалась с залом, вызывала на сцену зрителей, разыгрывала с ними забавные сценки и делала селфи. После премьеры друзья Надежды поделились впечатлениями от увиденного.

Роман Юсупов: «Очень классно, очень интересно! Мне очень понравилось. В перерывах между песнями Надя рассказывала о своей жизни, получился очень смешной стенд-ап. Юмор у Нади классный, ну и голосище, само собой!»

Елена Борщева: «Мне очень понравилось. Надя растет! В шоу много интересных ходов и креатива и, конечно, песен, которые мы уже знаем наизусть. Получилось здорово, а самое главное — душевно!»