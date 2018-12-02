Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская представила собственное шоу 

Eva.ru 7 часов назад
Фото: Eva.ru
В столичном "Мюзик холле" звезда Comedy Woman Надежда Ангарская представила свою сольную программу «STORIES». В шоу вошли музыкальные номера, танцы, монологи и лучшие шутки на самые актуальные темы из жизни.
Ангарская показала, что может смело экспериментировать с разными жанрами, создавая одну уникальную историю на сцене. Поздравить Надежду с премьерой пришли ее коллеги и друзья: Наталья Медведева, Анастасия Гребенкина, Роман Юнусов, Надежда Сысоева, Согдиана, Ирина Миронова, Елена Борщева, Дмитрий Миллер и другие.
Пришедшие гости и зрители бурно реагировали на происходящее на сцене, поддерживали Надежду аплодисментами. Певица и актриса активно общалась с залом, вызывала на сцену зрителей, разыгрывала с ними забавные сценки и делала селфи. После премьеры друзья Надежды поделились впечатлениями от увиденного.
Роман Юсупов: «Очень классно, очень интересно! Мне очень понравилось. В перерывах между песнями Надя рассказывала о своей жизни, получился очень смешной стенд-ап. Юмор у Нади классный, ну и голосище, само собой!»
Елена Борщева: «Мне очень понравилось. Надя растет! В шоу много интересных ходов и креатива и, конечно, песен, которые мы уже знаем наизусть. Получилось здорово, а самое главное — душевно!»
Eva.ru: последние новости
Равшана Куркова снялась в несуществующем фильме Все закономерно: Павел Прилучный высказался о продолжении сериала «Мажор» Анна Хилькевич устроила танцы в торговом центре
Комментарии
Роман Юнусов , Дмитрий Миллер , Надежда Сысоева , Анастасия Гребенкина , Наталья Медведева , Ирина Миронова , Надежда Ангарская , Елена Борщева , ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х5
Что стало с маленькой звездой «Чародеев»
Малахов возмутил зрителей своей программы2
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными3
Фильмы, возглавляющие рейтинги из года в год3
Видео
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
10:49
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными
Фильмы
09:27
Неожиданные повороты в фильмах ужасов
Фильмы
02:57
Почему Лиознова согласилась на Кобзона
Фильмы
08:03
Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов
Фильмы
02:59
Збруев пожалел, что согласился стать пропойцей
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение