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Малахов возмутил зрителей своей программы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Андрей Малахов, и без того довольно популярный телеведущий, все активнее последнее время старается задействовать в своей телепередаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» провокационные и скандальные истории, в которых так или иначе замешаны известные личности.
Таким образом, очередной выпуск программы Малахова снова вызвал бурю неодобрений и критики со стороны зрителей, экспертов и даже чиновников. Виной тому тема программы: в студию пришла женщина, заявившая, что беременна тройней от Филиппа Киркорова. И мы даже опустим то, как фанаты принялись отстаивать честь любимого певца и утверждать, что Киркоров не позволил бы себе нарушить верность, хранимую для его единственной любви — Аллы Пугачевой. Самое интересное заключается в том, что проверка якобы беременной женщины на полиграфе и медицинские анализы указали на то, что все ее слова о встрече с певцом ночью — ложь, а никакой беременности вовсе нет.
Зрители набросились на ведущего с упреками, что передача стала неинтересной, а темы с каждым разом все абсурднее.
Комментарии2
Филипп Киркоров , Андрей Малахов , Алла Пугачева , ТВ
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