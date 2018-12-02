Малахов возмутил зрителей своей программы

Андрей Малахов , и без того довольно популярный телеведущий, все активнее последнее время старается задействовать в своей телепередаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» провокационные и скандальные истории, в которых так или иначе замешаны известные личности.

Таким образом, очередной выпуск программы Малахова снова вызвал бурю неодобрений и критики со стороны зрителей, экспертов и даже чиновников. Виной тому тема программы: в студию пришла женщина, заявившая, что беременна тройней от Филиппа Киркорова . И мы даже опустим то, как фанаты принялись отстаивать честь любимого певца и утверждать, что Киркоров не позволил бы себе нарушить верность, хранимую для его единственной любви — Аллы Пугачевой . Самое интересное заключается в том, что проверка якобы беременной женщины на полиграфе и медицинские анализы указали на то, что все ее слова о встрече с певцом ночью — ложь, а никакой беременности вовсе нет.

Зрители набросились на ведущего с упреками, что передача стала неинтересной, а темы с каждым разом все абсурднее.