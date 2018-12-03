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Гостью телешоу затравили за «одинокий» зуб во рту 

Lenta.ru 30 минут назад
Пользователи сети высмеяли героиню британского ток-шоу Jeremy Kyle Show Лизу (Lisa) за внешний вид. Им не понравилось состояние ее зубов.
Ранее Лиза уже была в студии программы. На этот раз ее привела сестра Шантель (Chantelle), которая обвинила женщину в краже наркотиков.
Однако зрителей впечатлила не семейная перепалка, а количество зубов героини. На видео можно заметить, что у нее остался всего один зуб на верхней челюсти. Благодаря этой особенности многие посетители соцсетей быстро вспомнили, что уже видели Лизу и раньше.
«Когда ты был на программе Jeremy Kyle больше раз, чем у тебя зубов», — пошутил один из пользователей. «О, я помню ее. Я узнаю этот зуб где угодно», — отметил другой юзер. «А что, если ее зуб чувствует одиночество. Сам по себе. В этом большом рту», — поиронизировал третий.
Некоторые зрители пожаловались, что англичане не любят обращаться к стоматологам.
«Жители Британии: поход к дантисту не так страшен», — успокоил британцев зритель телешоу.
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