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Мария Шукшина назвала шоу Малахова «мракобесием» 

Клео.Ру 4 часа назад
Фото: Клео.Ру
Несколько недель назад зрители телеканала «Россия» были возмущены выпуском очередного шоу Андрея Малахова. Грязное белье известных людей и простых граждан России уже порядком набило зрителям оскомину. Инициативная группа приняла решение написать петицию и, собрав как можно больше голосов, направить ее уполномоченным чиновникам Государственной Думы.
Мария Шукшина, фолловеры которой в комментариях подняли тему грязи в шоу, поддержала их. Она рассказала, что ей в свое время за участие предлагали порядка 15 миллионов рублей. Сыну ее обещали заплатить миллион за появление в студии.
Мария отметила, что гонорары получают все участники подобных передач, но сумма отличается. Зависит это от темы и публичности героев. Шукшина отказалась от подобного предложения и отметила, что из уважения к самой себе идти на подобное «мракобесие» она не стала.
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Ссылку на петицию Мария разместила в своем профиле. Таким образом она решила поддержать неравнодушных поклонников и телезрителей.
Между тем, скандал набирает обороты. На сегодняшний день, по словам Вадима Манукяна, депутаты адресовали руководству телеканала официальный запрос о расходовании бюджетных средств. Ежегодно на развитие ТВ из государственной казны выделяется порядка 25 миллиардов рублей и чиновников заинтересовало, куда и на что идут средства.
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Комментарии23
Мария Шукшина , Андрей Малахов , Госдума , ТВ
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