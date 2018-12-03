О драке на «Дом-2» заговорили в крупнейшей британской газете

Британская газета TheDailyMail рассказала об «отвратительной ревнивой атаке» на передаче «Дом-2». Поводом для новости стало нападение одного из участников шоу на свою подругу.

«Отвратительные кадры показывают момент, когда российская звезда реалити-шоу (в белой рубашке) жестоко избил свою подругу Розалию Райсон (в розовом)»,

— сообщила британская газета.

В качестве подтверждения своих слов британские газетчики показали кадры драки. Они пояснили, что инцидент был снят скрытой камерой на Сейшельских островах в Индийском океане.