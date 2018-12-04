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Discovery собирается запустить свой онлайн-кинотеатр 

iGeek 4 часа назад
Фото: depositphotos
Компания Discovery собирается запустить собственный онлайн-кинотеатр. Такое заявление сделал глава организации Дэвид Заслав. Новый OTT-сервис станет показывать развлекательные и поучительные программы.
По словам Заслава, на данный момент рынок насыщен спортивными ресурсами. Узнать информацию о футбольном или хоккейном матче не составляет особого труда. Качественный познавательный и развлекательный контент — это другое дело. Руководство компании Discovery решило двигаться именно в данном направлении. Сейчас администрация рассматривает несколько вариантов создания онлайн-кинотеатра. Выбор делается между реализацией самостоятельного проекта или сотрудничеством с технологическими гигантами Google или Facebook.
Discovery уже предлагает пользователям спортивные OTT-сервисы. Речь идет о Eurosport Player и Motor Trend. Теперь канал собирается охватить новые темы — приготовление пищи и ведение домашнего хозяйства. Онлайн-кинотеатр Discovery покажет юзерам общий контент всех 18 брендов организации.
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Комментарии
Дэвид Заслав , Google , Eurosport , ТВ
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