Discovery собирается запустить свой онлайн-кинотеатр 

Компания Discovery собирается запустить собственный онлайн-кинотеатр. Такое заявление сделал глава организации Дэвид Заслав. Новый OTT-сервис станет показывать развлекательные и поучительные программы.
По словам Заслава, на данный момент рынок насыщен спортивными ресурсами. Узнать информацию о футбольном или хоккейном матче не составляет особого труда. Качественный познавательный и развлекательный контент — это другое дело. Руководство компании Discovery решило двигаться именно в данном направлении. Сейчас администрация рассматривает несколько вариантов создания онлайн-кинотеатра. Выбор делается между реализацией самостоятельного проекта или сотрудничеством с технологическими гигантами Google или Facebook.
Discovery уже предлагает пользователям спортивные OTT-сервисы. Речь идет о Eurosport Player и Motor Trend. Теперь канал собирается охватить новые темы — приготовление пищи и ведение домашнего хозяйства. Онлайн-кинотеатр Discovery покажет юзерам общий контент всех 18 брендов организации.