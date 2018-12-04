В Госдуме предложили запретить «Битву экстрасенсов»

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить»,

— сказал В. Милонов.

По его словам, шоу подобного рода могут смотреть только сумасшедшие люди.

«Шоу «Битва экстрасенсов» — это художественное произведение, это плод художественного вымысла. Это шоу для сумасшедших. Если вы верите в это, вы сумасшедший на всю голову»,

— считает В. Милонов.

Парламентарий также рассказал о своем собственном опыте общения с экстрасенсами.

«К услугам таких людей я и сам обращался, мы делали рейтинг, так сказать, мошенников. В итоге нашли всех этих фейковых людей. Все, кто предлагал нам экстрасенсорные услуги, оказались абсолютным жульем»,

— заключил депутат.

Как ранее сообщили «Известия», экс-участник популярного российского шоу «Битва экстрасенсов» заявил, что создатели проекта предлагали ему пройти в финал за деньги.

По его словам, во время кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации ему предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тыс. руб.

Кроме этого, он отметил, что в процессе съемок к каждому участнику прикреплен редактор, а перед испытаниями они узнают необходимую информацию от продюсеров программы.

Он отметил, что сомневается, были ли на шоу настоящие экстрасенсы и добавил, что создатели «Битвы экстрасенсов» понимают, сколько денег гарантирует участникам попадание на шоу, так как люди часто обращаются к ним, чтобы решить свои проблемы.