Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет

В Госдуме предложили запретить «Битву экстрасенсов» 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фото: Кадр из передачи "Битва экстрасенсов"
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил о необходимости запретить шоу «Битва экстрасенсов» и назвал ее передачей для сумасшедших. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить»,
— сказал В. Милонов.
По его словам, шоу подобного рода могут смотреть только сумасшедшие люди.
«Шоу «Битва экстрасенсов» — это художественное произведение, это плод художественного вымысла. Это шоу для сумасшедших. Если вы верите в это, вы сумасшедший на всю голову»,
— считает В. Милонов.
Парламентарий также рассказал о своем собственном опыте общения с экстрасенсами.
«К услугам таких людей я и сам обращался, мы делали рейтинг, так сказать, мошенников. В итоге нашли всех этих фейковых людей. Все, кто предлагал нам экстрасенсорные услуги, оказались абсолютным жульем»,
— заключил депутат.
Как ранее сообщили «Известия», экс-участник популярного российского шоу «Битва экстрасенсов» заявил, что создатели проекта предлагали ему пройти в финал за деньги.
По его словам, во время кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации ему предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тыс. руб.
Кроме этого, он отметил, что в процессе съемок к каждому участнику прикреплен редактор, а перед испытаниями они узнают необходимую информацию от продюсеров программы.
Он отметил, что сомневается, были ли на шоу настоящие экстрасенсы и добавил, что создатели «Битвы экстрасенсов» понимают, сколько денег гарантирует участникам попадание на шоу, так как люди часто обращаются к ним, чтобы решить свои проблемы.
Агентство «Москва»: последние новости
Пес Шарик решит пойти по стопам отца-пожарного в седьмой серии «Простоквашино» Киносеть «Люксор» открыла предварительную продажу билетов на фильм «Матильда» Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Г.Хазанова
Комментарии65
Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва" , ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилучный высказался о продолжении сериала «Мажор»3
Что стало с маленькой звездой «Чародеев»75
Названы лучшие сериалы года2
Какими стали первые красавицы советского кино4
Звездные двойники России и Голливуда24
Видео
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
09:17
Детские фильмы, которые заставят разрыдаться
Фильмы
02:59
Зачем Шиловский хулиганил перед худсоветом
Фильмы
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
04:02
Ленты, которые стоит посмотреть в одиночестве
Фильмы Актеры
05:07
Какими стали первые красавицы советского кино
Актеры
08:24
Самые горячие мамочки-мультяшки
Фильмы
07:11
Положительные герои, которые выглядят плохими
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение