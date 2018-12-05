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Назван ведущий церемонии вручения «Оскара» в 2019 году 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Американская киноакадемия выбрала ведущего 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар". Об этом сообщается в инстаграме организации.
В посте размещена фотография комедийного актера Кевина Харта, который снимался в картинах "Смерть на похоронах", "Джуманджи: Зов джунглей" и "Американская семейка".
"Встречайте нашего нового ведущего", — говорится в заявлении.
Уточняется, что церемония состоится 24 февраля следующего года. В своем аккаунте в соцсети Харт подтвердил эту информацию и поблагодарил близких и фанатов за поддержку.
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