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Киану Ривз появится в киноверсии «Между двумя папоротниками» 

Фильм.Ру 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Популярное онлайн-шоу "Между двумя папоротниками" получит полнометражную версию от Netflix, выяснили The Hollywood Reporter. В качестве бесцеремонного ведущего вернётся Зак Галифианакис.
Один из создателей оригинального шоу Скотт Окерман взял на себя обязанности режиссёра фильма, съёмочный процесс которого был запущен некоторое время назад в условиях секретности.
По данным инсайдеров, в качестве новых гостей выступят звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж, Киану Ривз, Дэвид Леттерман и коллеги Галифианакиса по "Мальчишнику в Вегасе" ‒ Эд Хелмс и Брэдли Купер.
Дата выхода киноверсии "Между двумя папоротниками" пока не сообщается.
film.ru
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