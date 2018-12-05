Популярное онлайн-шоу "Между двумя папоротниками" получит полнометражную версию от Netflix, выяснили The Hollywood Reporter. В качестве бесцеремонного ведущего вернётся Зак Галифианакис.
Один из создателей оригинального шоу Скотт Окерман взял на себя обязанности режиссёра фильма, съёмочный процесс которого был запущен некоторое время назад в условиях секретности.
По данным инсайдеров, в качестве новых гостей выступят звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж, Киану Ривз, Дэвид Леттерман и коллеги Галифианакиса по "Мальчишнику в Вегасе" ‒ Эд Хелмс и Брэдли Купер.
Дата выхода киноверсии "Между двумя папоротниками" пока не сообщается.
film.ru