Слишком сильные мультипликационные герои

Даже среди мультипликационных персонажей есть по-настоящему сильные, влиятельные и могущественные. Эти герои могут быть как положительными, так и отрицательными, но отрицать их волшебные способности изменять мир и людей нельзя.

1. Доктор Фасилье из мультфильма «Принцесса и лягушка» (2009). Злодей, которого также зовут Человек-Тень, живёт в Новом Орлеане и владеет магией вуду. Все знают, что шутки с ним плохи, ведь он может превратить недоброжелателя в рептилию или призвать на помощь друзей из потустороннего мира. Фасилье знает и о собственных недостатках и даже умеет с ними справляться.

2. Малефисента из мультфильма «Спящая красавица» (1959). Могущественная и красивая колдунья — истинное олицетворение зла. Она может появиться в любом месте в любое время и загипнотизировать человека, как это произошло с принцессой Авророй.

3. Эльза из мультфильма «Холодное сердце» (2013). Эльза осознала, что обладает магическими способностями, случайно ранив холодом малышку-сестру. За этот нечаянный проступок Эльзу поселили в ледяном замке. Кстати, холодная красавица, похоже, способна создавать новую жизнь — оживший снеговик Олаф это подтверждает.