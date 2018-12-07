Шнуров подложил свинью Урганту

Эпатажный Сергей Шнуров способен на любую выходку, но такого от него никто не ожидал! Он подложил Ивану Урганту очень симпатичную свинью, причем, в прямом смысле. С этим домашним животным музыкант заявился прямо на передачу, а затем выложил фото в своем аккаунте Instagram.

На фото Шнуров гордо позирует с симпатичной хрюшкой на поводке. Питерский исполнитель одет в нарочито-простецкой брутальной манере. Животное явно породистое, судя по мордочке темного цвета. Вид у обоих очень гордый.

Поклонники юмор Шнурова оценили. Многие отметили, что он «в тему» обзавелся символом будущего года что всегда сулит удачу и счастье. Нашлись и злопыхатели, которые сочли поступок артиста глупым позерством.