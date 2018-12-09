За что выгнали участника из «Битвы экстарсенсов»

19-й сезон "Битвы экстрасенсов" приближается к своему финалу и у его участников остается все меньше прав на ошибку. Один из них, Юлий Котов, покинул проект после того, как отказался тревожить дух недавно умершего ребенка.

Очередное испытание в программе "Битва экстрасенсов" предполагала, что участники должны были подойти к свежей могиле и угадать, кто там покоится. В земле лежало тело 12-летнего мальчика.

Учитывая специфику работы экстрасенсов и их близость к потустороннему миру, задание должно было стать достаточно легким для них. Однако у многих возникли сложности из-за того, что мать ребенка не успела попрощаться с ним перед смертью. А Юлий Котов и вовсе отказался приближаться к могиле.

Он подошел к месту упокоения ребенка и, попытавшись сделать шаг вперед, принялся пятится, передает StarHit . "Меня отсюда отталкивают. Эта могила мальчика, здесь ходит мальчик. Я не могу с ним работать, ему нет 40 дней, а подставлять себя сейчас я не буду. Есть законы, которые нельзя нарушать в этом мире", — объяснил Юлий Котов свое поведение.

Оказалось, что мальчик умер 28 октября и на момент съемок 40 дней с этого момента действительно не прошло. Котов подчеркнул, что по истечению необходимого срока он сможет подойти к могиле и без проблем поговорить с духом умершего.

Тем не менее, его фотография, вместе со снимком Мананы Маршуновой, оказалась в черном конверте, предназначенном для претендентов на вылет. Тогда ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров предложил обоим участникам финальное испытание. Он достал золотой конверт и попросил их назвать того, чья фотография лежит внутри.

Манана Маршунова отказалась сразу и автоматически покинула проект. Юлий Котов попытал счастье, предположив, что внутри лежит снимок некоего мужчины. Он ошибся — Марат Башаров вложил туда фотографию своей возлюбленной. После этого экстрасенс также лишился права попасть в финал программы.