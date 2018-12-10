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Лера Бабаян рассказала о шоу «Танцы» 

WDay.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: WDay.ru
Главный танцевальный проект страны на ТНТ в самом разгаре!
Пятый сезон шоу называют самым необычным и интригующим — впервые в истории в нем сразу три наставника. Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин уже сделали свой выбор и набрали команды из лучших танцовщиков страны. Единственной девушкой в команде Денисовой стала Лера Бабаян, обаявшая жюри своим солнечным настроением. Мы поговорили с Лерой об участии в шоу и сложностях, с которыми она столкнулась на съемках.
— Лера, пятый сезон шоу необычен. Во-первых, он стал юбилейным, а во-вторых, вернулся Егор Дружинин. А для тебя он какой?
Валерия Бабаян:
— Для меня этот сезон в первую очередь мой. Это частичка меня, это частичка моей жизни сейчас. Конечно, хочется, чтобы он был особенным. И в наших руках сделать его таким. Я уверена, что это шоу запомнится как самое яркое, в нем много сильных танцоров, три наставника… Разные взгляды, разные мнения, разные хореографы, среди которых, кстати, много новых.
— Что для тебя сейчас на проекте самое сложное, а что самое легкое?
Валерия Бабаян:
— Самое сложное — ответственность. Если я в команде, значит, на меня рассчитывает мой наставник Татьяна Денисова. К тому же я одна девочка в мужской команде. Каково это? Очень волнующе и ответственно! И это немного давит на меня, но я стараюсь абстрагироваться. А самое простое…
…что ты — одна девочка в мужской команде?
Валерия Бабаян:
— Ой, нет (смеется). Самое простое — быть в коннекте с ребятами, общаться, радоваться новому дню, ощущать эмоции, кайфовать от того, что происходит здесь и сейчас.
— С появлением проекта в твоей жизни что-то изменилось? Не секрет, что телевидение творит чудеса и каждый, кто появляется на экране, так или иначе обретает известность, становится узнаваемым героем.
Валерия Бабаян: — Я не выхожу никуда из проекта, поэтому не знаю (смеется). И пока популярность не очень сильно ощущается. Когда все это закончится, я приду в себя и пойму, как это было. Придет осознание, кто я.
— Лера, а что для тебя танцы?
Валерия Бабаян: — Я и есть танцы! Дело всей жизни? Да! Развлечение? Конечно! Хобби? Безусловно! Это моя стихия, мой мир, мой способ самовыражения… Я живу танцами.
— Как начались твои отношения с танцами?
Валерия Бабаян: — Однажды наступил момент, когда я завязала со спортом и думала, чем могу еще заняться, потому что я не могу сидеть на месте. И мой выбор пал на танцы. Если честно, я увлечена ими всего пять лет. Я выбрала для себя такой способ самовыражения и ни разу не пожалела об этом. Сначала самостоятельно пыталась освоить искусство — смотрела видео, повторяла движения. Позже, конечно, начала ходить на мастер-классы.
— Почему ты решила прийти на проект только сейчас? Поняла, что готова?
Валерия Бабаян: — Я смотрела все сезоны, но до этого года как-то не решалась. Были смешанные чувства… В первую очередь меня смущал этап кастингов. Но в то же время меня привлекали шикарные постановки… Также очень хотелось поработать с профессиональными хореографами. В итоге последние аргументы перевесили, и я решила, что пришло время попробовать свои силы и посмотреть на проект изнутри.
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