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Что таит в себе самый жуткий мультфильм года 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма «The Shivering Truth»
Блок Adult Swim выпустил новый мультсериал — «Дрожащая правда» (The Shivering Truth). Его уже провозгласили «самым жутким, что вы увидите в этом году» — и, скорее всего, так и есть, учитывая, что до конца года осталось совсем немного, а ни один из уже вышедших телевизионных проектов и близко не сможет равняться с «Дрожащей правдой» по уровню криповости и мерзости.
«Дрожащая правда» — кошмар наяву. Завораживающе жуткая кукольная мультипликация, герои которой вытащены из недр воспаленного подсознания, а сюжет — бредовые смены знакомых каждому, но искаженных, как во сне, декораций — переход между сценами осуществляется с помощью дурацких каламбуров, игры слов и абсурдного всплывания на поверхность их буквальных значений. «Каждый объект физической реальности — лишь раковина», — говорит рассказчик, и в руках у кукольного мальчика мы видим настоящую ракушку, из которой вылезает то, что ни в коем случае не должно вылезать из ракушек.
Анимация не была такой мрачной со времен «38 обезьян» — британского мультсериала о педофилах, наркоманах и террористах, слишком рано закрывшегося из-за смерти создателя. «Дрожащая правда» использует тот же формат недоскетчей — истории персонажей никак не связаны, а сами герои переплетаются исключительно по стечению обстоятельств, оказавшись одновременно в одном месте — или, что еще чаще случается во вселенной мультфильма, в одном словесном созвучии. Комедия положений, доведенная до грани и эту грань переступившая, превращается в хоррор положений.
Если умереть в своем кошмаре, умрешь ли в реальной жизни?
Немногочисленные зрители «Дрожащей правды» не спят с ноября — тогда вышел пилот мультсериала. Тем, кто смог досмотреть его до конца, не оставалось ничего другого, как подсесть на эту «оранжевую жижу дневных сновидений»: и, когда за неделю до запланированной премьеры на телевидении Adult Swim вдруг объявил, что все шесть 11-минутных эпизодов раскиданы по интернету для ищущих, пользователи начали настоящую охоту. Серии были спрятаны повсюду: несколько обнаружилось по закрытым ссылкам на YouTube, еще одна оказалась на малоизвестном портале о кино. Остатки, как быстро выяснилось, авторы спрятали на Reddit — и более подходящего места придумать нельзя: во-первых, игра слов в названии сайта, а во-вторых, именно к анонимным интровертам, любителям странного черного юмора и обращен мультфильм.
То, что перед нами что-то великое, становится понятно уже из списка людей, работавших над «Дрожащей правдой». Создатель шоу Вернон Четмэн — известный по озвучке любителя пыхнуть Полотенчика из «Южного парка»; он также был консультантом этого мультфильма. Арт-группа PFFR, куда входит Четмэн и чью заставку (но в ней еще на одну F больше) можно увидеть в конце каждого эпизода «Дрожащей правды», делала в начале нулевых скетч-шоу Doggy Fizzle Televizzle со Снуп Доггом, тоже не уступающее мультфильму в галлюциногенности и бредовости. Они же с 2007 по 2009 год выпускали на Adult Swim сюрреалистичную анимационную комедию «Ксавьер: Ангел-изменник» — видимо именно тогда и родился тот самый рассказчик, мистическим басом задающий риторические вопросы о смыслах бытия и в «Дрожащей правде». А в пилоте куклы говорят голосами Майкла Серы и Джона Хилла — звезд невообразимо тупой и этим прекрасной комедии «SuperПерцы».
Каждый эпизод вырван из контекста и лишен какой-либо предыстории. Серия начинается с полуслова — рассказчик уже час читает речь, но зрителя включили на середине. Разум — это ложь, говорят нам, противопоставляя рациональности свою правду — дрожащую, съежившуюся, раздробленную (этот перевод слова shivering даже точнее подходит контексту) — такую, которая не подчиняется принятой логике и следует как будто за сменами настроения вымышленного бога-невротика, создавшего эту вселенную.
Кошмар становится максимально жутким, когда через невероятные, раздутые до фантастики сценки проступает повседневность — тривиальные дрязги, обыденность и серость ежедневных проблем, неинтересных и тем и пугающих. Неуверенность в себе оживает и начинает семейную жизнь отдельно от тела, на котором паразитирует. Маньяк, отрезающий пальцы, оказывается в баре за одним столом со своей жертвой и начинает с ней бессмысленную, скучную беседу. В городе начинается дождь из мертвых кроликов — но волнения жителей достигают апофеоза, лишь когда речь заходит о супружеских изменах — и так далее.
Как много мерзких, мерзких насекомых, копошащихся у нас в мозгу — привет Дэвиду Линчу с его недавней «Головой-муравейником». «Я опарыш, я опарыш, сэр!» — «Что ты сказал, опарыш? Как ты можешь биологически быть опарышем, чертов опарыш!» — классическая сцена из «Цельнометаллической оболочки» здесь пересказана на языке личинок. Вшей, мух и блох здесь так много, что даже слишком очевидно, к чему это здесь. Жизнь насекомых — вот что такое на самом деле это шоу.
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