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Кто может стать новым «Холостяком» 

Passion.ru 10 часов назад
Фото: Passion.ru
В СМИ появилась информация, что блогер Гусейн Гасанов вот-вот объявит о своем участии в новом сезоне шоу «Холостяк».
Традиционно перед Новым годом вся страна узнает, кто же станет главным героем самого романтичного шоу «Холостяк». За несколько месяцев, которые прошли с момента финала предыдущего сезона (в котором, напомним, невесту выбирал Егор Крид), в Сети звучали самые разные предположения, и на днях в Telegram появилась информация, что «Холостяком» станет видеоблогер Гусейн Гасанов.
Сам молодой человек, а также представители канала ТНТ пока не прокомментировали слухи, однако летом этого года в интервью порталу Super.ru Гусейн заявил:
«У меня direct разрывается от этого «Сходи на „Холостяк“, „Иди на „Холостяк“. Вот последние два дня, как я расстался, мне все пишут. Я думаю, что это возможно, почему нет… А может, мы уже договорились, а может… Всякое возможно. Скоро все будет известно“.
Гасанов действительно расстался с экс-возлюбленной Никой в конце июня.
Кстати, парень дружит не только с Егором Кридом, но и с героиней женской версии „Холостяка“ (»Замуж за Бузову») Ольгой Бузовой. А еще недавно его видели с участницей предыдущего сезона Аидой Гарифуллиной, которая сыграла в нескольких видеороликах, благодаря которым Гасанов и прославился.
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