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Названы любимые телешоу россиян 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кадр из телешоу "Замуж за Бузову"
Самыми разыскиваемыми телешоу в поисковике «Яндекс» за минувший год стали проект «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Об этом говорится в итоговом отчете «Яндекса», поступившем в «Ленту.ру».
Среди наиболее популярных проектов также оказались оказались «Пацанки», «Битва экстрасенсов» и «Танцы». Кроме того, россияне часто искали выпуски проектов «Песни», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Мужское/женское», «Прямой эфир», «Взвешенные и счастливые люди».
Компания анализировала данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
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