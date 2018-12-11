Нагиев в шоке от слов зарвавшегося Шнурова

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров устроил скандал во время съемок очередного выпуска шоу "Голос". Певец не захотел выбирать лучшую из двух исполнительниц, в итоге свалив всю ответственность на других наставников.

Дария Гроссман и Рита Крон исполнили нетленный хит Владимира Преснякова "Стюардесса по имени Жанна". После выступления обеих дам их наставник Сергей Шнуров внезапно заявил, что не будет выбирать лучшую певицу. Вначале зрители в зале, коллеги лидера "Ленинграда", и прочие сотрудники телепроекта сочли слова Шнурова шуткой.

Однако Сергей дал понять, что он говорил на полном серьезе. "Я оставляю обеих, такие мои правила. Мне не нравится ситуация выбора. Я — человек, постоянно уходящий от ответственности", — заявил Шнуров. Его попытался урезонить бессменный ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев . "Миленький, не топи ты весь проект! Назови одно имя, а?" — мягко намекнул на правила шоу Нагиев.

Но Шнуров оказался непреклонен. Тогда решил урезонить Сергея его коллега, другой наставник, рэп-исполнитель Баста. Он обратился к скандально известному певцу: "Сережа, может быть, вы сходите покурите, подумаете, а мы подождем?" Но тот заявил, что он "человек упертый", что и немедленно продемонстрировал.

Фронтмен "Ленинграда" выскочил на сцену и поднял сразу две руки своих подопечных, а затем увел за кулисы. В назревающий скандал вмешались главный продюсер проекта Юрий Аксюта и Мауриц Бриет — представитель телекомпании Talpa, владеющей форматом шоу. Отметим, что он присутствует на съемках и внимательно следит за тем, чтобы все подчинялись правилам.

Под таким давлением Шнуров решил самоустраниться. "Хорошо, тогда я отказываюсь брать на себя ответственность. И сейчас три наставника проголосуют за того, кто останется!" — провозгласил солист "Ленинграда", чем вызвал настоящий скандал.

Ошарашенный сложившейся ситуацией Дмитрий Нагиев даже не смог скрыть эмоций. "Ну ты и шкура!" — цитирует ошеломленного ведущего "Голоса" сайт "Комсомольская правда". После продолжительных препирательств с коллегами Сергей Шнуров все же оставил Дарию Гроссман.