Киноакадемия может отказаться от ведущего «Оскара»

Такое решение Харта озадачило членов Киноакадемии, сообщает издание Variety. По их словам найти замену ему сейчас очень сложно. И у руководства Американской киноакадемии не было запасного плана на случай отказа комика.

Сегодня состоится заседание, на котором необходимо будет принять решение, кто же сможет стать ведущим «Оскара». Кстати, у членов академии есть мысль вовсе отказаться от ведущих церемонии.

Организаторы тв-шоу всерьез задумались о том, чтобы провести его в новом формате. За основу есть идея взять формат программ, которые состоят из музыкальных и юмористических блоков. В данном случае звездным гостям придется развлекать самим себя и передавать друг другу престижные статуэтки.

Напомним, что 91-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.