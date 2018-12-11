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Киноакадемия может отказаться от ведущего «Оскара» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: libreshot.com
Неделю назад Американская киноакадемия объявила, что ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар» станет Кевин Харт. Но уже через два дня комик сделал заявление, что отказывается вести церемонию. Причиной отказа стал скандал с его публикациями с социальной сети гомофобных постов, опубликованных, правда, 8 лет назад.
Такое решение Харта озадачило членов Киноакадемии, сообщает издание Variety. По их словам найти замену ему сейчас очень сложно. И у руководства Американской киноакадемии не было запасного плана на случай отказа комика.
Сегодня состоится заседание, на котором необходимо будет принять решение, кто же сможет стать ведущим «Оскара». Кстати, у членов академии есть мысль вовсе отказаться от ведущих церемонии.
Организаторы тв-шоу всерьез задумались о том, чтобы провести его в новом формате. За основу есть идея взять формат программ, которые состоят из музыкальных и юмористических блоков. В данном случае звездным гостям придется развлекать самим себя и передавать друг другу престижные статуэтки.
Напомним, что 91-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.
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