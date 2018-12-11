Юрий Дудь принял участие в шоу «Прожарка»

17 декабря в 23:00 премьера на ТНТ4 — "Прожарка Юрия Дудя". Популярный интервьюер современной России с около 500 млн просмотров на Youtube-канале захотел показать пример всему шоу-бизнесу — самоиронию можно и нужно тренировать. На шоу "ВДудь" Юрий иногда ставит своих гостей в неловкое положение откровенными вопросами. Теперь его очередь побыть гостем на первом комедийном хейт-шоу "Прожарка", где в неловкое положение ставят жесткими шутками. Ведущий Илья Соболев заметил, что "самым сложным для Юрия оказалось выбрать время в своем плотном графике между бритьем висков и поднятием хохолка".

"Такие проекты, как "Прожарка", возвращают мою веру в то, что у русских людей все может быть хорошо с самоиронией. В моем представлении, если у человека есть самоирония — он неуязвим. Тренировать эту неуязвимость очень полезно всем…Это важно и необходимо, чтобы все чувствовали себя гармоничнее, счастливее и просто лучше", — сказал Юрий Дудь

В каждом выпуске "Прожарки" есть спецгость — известный человек, которому тоже есть что сказать герою шоу. Юрия ждала встреча с рэпером Гнойным. Илья Соболев рассказал, что "он согласился прийти, потому что просто хотел помыть в студии голову и пойти дальше". Но Гнойный поступил под стать своему псевдониму — перестал выходить на связь за пару дней до съемок. Представьте, насколько жесткой оказалась "Прожарка", если смогла напугать человека, который привык к жестким панчам на "Версус баттле". Да, "прожарщики" ТНТ4, видимо, оказались для него страшнее Оксимирона. Кто сумел заменить Гнойного и отменить все дела ради Юрия? Руслан Белый ! Потому что после своего интервью Юрию ему тоже есть, что высказать блогеру в лицо. И заодно передать привет Даниле Поперечному.

"Мне позвонили за два дня и попросили написать шутки. Я не люблю писать шутки за два дня, ведь я не Данила Поперечный", — сказал Руслан Белый.

Руслан Белый был на шоу "ВДудь", но остальных "прожарщиков" Юрий бы никогда не позвал на интервью. Тем хуже для него — значит им нечего терять! Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, комики из проектов StandUp и "Открытый микрофон" Иван Усович, Сергей Детков , Валера Артюхов и Вера Котельникова, они посмеялись над прической и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с телеканала "МАТЧ".