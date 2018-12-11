Первый канал позвал рэпера на «Голубой огонек»

"Голубой огонек" пройдет с участием рэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направления музыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.

Первым рэпером, исполнившим песню на новогоднем "Голубом огоньке" в эфире федерального телеканала, станет Василий Вакуленко . Исполнитель более известен под псевдонимом Баста, его знают, как одного из наставников шоу "Голос" на Первом канале.

@liberast_92

На телеканале сообщили, что уже отсняли выступления рэпера. Имена других исполнителей пока не разглашаются — но речи об истории со специальным приглашением рэперов точно не идет. Тем не менее, в этом году Первый канал постарается учесть музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей. На "Голубом огоньке" будут представлены разные жанры музыки и "актуальные" артисты.

Напомним, ранее депутат Михаил Дегтярев во время встречи с рэперами в Госдуме признал, что россияне каждый год видят на новогодних огоньках одни и те же лица. Парламентарий заявил, что предложит теле— и радиокомпаниям на огоньках дать время талантливым рэп-исполнителям.

Сам Баста подтвердил, что выступит в канун Нового года в праздничном эфире Первого канала. Специально для выступления на "Голубом огоньке" звезда российского хип-хопа записал новую песню. "Но в прошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлых заседаний в закрытом помещении", — рассказал исполнитель агентству РИА Новости.

Съемки "Голубого огонька" завершатся в конце декабря. Сообщается, что Первый канал привлек большое количество приглашенных режиссеров. В пресс-службе обещают, что "все будет модно, красиво, наворочено". Подробности съемок "Голубого огонька" держатся в секрете.