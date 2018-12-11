Нагиев обозвал Шнура на шоу «Голос»

«Мне не нравится ситуация выбора. Я — человек, постоянно уходящий от ответственности», — заявил Шнур.

Нагиев мягко посоветовал коллеге не «топить весь проект» и выбрать одну девушку из двух, а рэпер Баста предложил Шнурову выйти покурить и успокоиться.

Однако эпатажного музыканта это не вразумило, и он выскочил на сцену, поднял руки обеих девушек, как в боксе, и увлёк за собой со сцены.

В конце концов Шнуров объявил, что снимает с себя ответственность и предложил сделать выбор трём наставникам.

«Ну ты и шкура!», — возмутился на это Дмитрий Нагиев.

В итоге после небольшой перепалки участница всё же была выбрана. В шоу «Голос» решено было оставить Дарию Гроссман.

Недавно зрители выбрали лучшего наставника шоу через голосования в интерактивном эфире и в мобильных приложениях. Победителем в третий раз подряд стал Шнуров, за которого отдали свои голоса 40% голосовавших.