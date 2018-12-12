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Лучшие мультсериалы 2018 года 

Фильм.Ру 3 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма "Кастлвания"
Продолжаем подводить итоги. Выбрали целых 7 лучших мультсериалов 2018 года.

"Хильда"

Серия комиксов Люка Пирсона (один из мультипликаторов "Времени приключений") о приключениях маленькой и отважной Хильды добралась до России в прошлом году, как раз когда Netflix объявил о предстоящей экранизации. Ставки были высоки: с одной стороны, ежегодно увеличивающаяся фанбаза, которая явно хотела увидеть новые приключения героини, а не дословную адаптацию пяти вышедших номеров. С другой миллионы подписчиков стриминговой платформы, которых нужно как-то заинтересовать новым мультсериалом. Получилось так хорошо, что никто не ушел обиженным: 'Хильда' минималистичный, трогательный и веселый мультсериал для всех возрастов с занимательным миром скандинавской мифологии.

"БоДжек"

Новый сезон про тяжелую жизнь антропоморфного коня-актера снова взял новую высоту. Теперь БоДжек снимается в сериале и заводит стабильные отношения со своей коллегой, пока его такие же несчастные друзья (кажется, счастливых персонажей в сериале вообще нет) пытаются наладить свою личную жизнь. Кто бы мог подумать, но мультсериал про коня спокойно может побороться за звание лучшего сериала 2018 года: новый сезон стал еще более мрачным и депрессивным, а также окончательно размыл грань между реальным и воображаемым. Что уж говорить про очередной эпизод-шедевр сериала в нем БоДжек полчаса пытается прочитать надгробную речь и вскрывает целый букет своих детских травм.

"Южный парк"

После двух неудачных сезонов, в которых эпизоды развивали общий сюжет, создатели Трей Парке и Мэтт Стоун вернулись к старой модели производства. Несмотря на громкий хэштег #закройтеюжныйпарк в титрах, сериал чувствует себя живее всех живых и все так же остроумно срывает болячки с коленок американского общества. Стрельба в школе стала повседневностью, улицы заполонили самокаты напрокат, а Челмедведосвин (читай, глобальное потепление) оказался настоящим? Сами виноваты: все из-за того, что "Черная пантера" переоцененное кино!

"Время приключений"

Когда-нибудь про "Время приключений" напишут книгу о том, как оно изменило ТВ-мультсериалы и стало кузницей талантливых мультипликаторов, которые впоследствии захватили Cartoon Network. Ну а в этом году случилось долгожданное событие затянутый за парочку сезонов сериал наконец-то закончился. И сделал это в своем стиле: с эпичной битвой, сотнями красивых персонажей и литрами слез. Жаль, до финала дошли не все фанаты, но те, кто дождался, были вознаграждены одной из лучших серий в истории "Времени приключений".

"Разочарование"

Новый сериал от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Гроунинга, в которых он рассказал о настоящем и будущем соответственно, ушел далеко в прошлое и поведал нам историю принцессы-алкоголички, которая сбегает от своего отца-деспота. Первая половина сезона (вторая выйдет в 2019-м) часто спотыкалась на глупостях и в целом выглядела как экранизация фразы "это уже было в 'Симпсонах'", но ближе к последним сериям вроде как обрела собственный голос. Авансом включаем "Разочарование" в список лучших мультсериалов и очень надеемся, что новые серии не кхм-кхм разочаруют.

"Большой рот"

Мультсериал внезапно выбрался из категории guilty pleasure благодаря второму сезону и закрепил все успехи первого. "Большой рот" это история подростков, которые вынуждены пережить самый страшный этап своей жизни половое созревание. Сериал наполнен безумным юмором, сексуальным контентом и отсылками к поп-культуре, потому что только так можно рассказывать про взросление честно, противоречиво и грубо. Если вам не хватило в этом году "Южного парка" и "В Филадельфии всегда солнечно", то смело садитесь за просмотр.

"Кастлвания"

Создатель культового комикса "Трансметрополитен" Уоррен Эллис взялся за адаптацию не менее культовой серии видеоигр Castlevania (конкретно за 3-ю часть). Итоговый результат так и хочется назвать аниме с эпитетом "западное": качественная мультипликация, атмосферный хоррор-сеттинг и отличная работа в озвучании (Ричард Армитедж и Грэм МакТавиш из трилогии "Хоббит"). Второй сезон "Кастлвании" приумножил успех первого, поэтому от третьего мы ждем такой же запутанной истории и настоящих эмоций. Не зря ведь сериал уже вовсю называют "лучшей экранизацией видеоигры"!
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