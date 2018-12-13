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Тощий Угольников потерялся на фоне красавца Домогарова 

ТВ Центр 11 часов назад
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Игорь Угольников стал гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр".
Актер, режиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников всегда считал себя комедийным актером, искрометный юмор и фирменная ухмылка стали его визитной карточкой. Но он силен и в другом амплуа. Угольников блистательно справляется с серьезными задачами — со съемками военных кинодрам.
Стать актером Угольников решил еще в детстве. После окончания школы он решил поступать сразу в три театральных вуза: ГИТИС, Щуку и в МХАТ.
"В Щепкинское училище меня не взяли, потому что, как сказал Коршунов (Виктор Коршунов — актер и профессор Щепкинского училища. — Прим. ред.), "у вас, молодой человек, нет актерских данных"… Ну, понятно, потому что я, тощий и маленький, стоял рядом с Домогаровым, высоким и красивым", — поделился Угольников.
Несмотря на то, что в конечном итоге Угольников поступил в ГИТИС, он называет себя "щукинцем по натуре". У них, говорит, особое ощущение друг друга и театра внутри себя. Партнеров для телевидения Угольников искал именно в театральной среде. В ней он нашел Марию Аронову и Нонну Гришаеву, которые стали сниматься с ним в юмористическом шоу "Оба-на!"
"В "Оба-не" у меня были хорошие пацаны, но мне нужны были женщины: одна — толстая, смешная, яркая, другая — стройная, танцующая, поющая. Причем обе с юмором. В Щуке на класс-концерте я и увидел их. На следующий день они уже снимались у меня в программе. Это подружечки мои!", — с улыбкой рассказывает актер.
Когда Угольников начинает говорить о военных фильмах, его тон и выражение лица меняются. Тема войны — очень личная для актера. "Я сижу в окопах Ильинского рубежа", — прокомментировал свое сегодняшнее состояние актер.
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