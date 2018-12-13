Эллен Дедженерес закрывает свое шоу

Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) решила не продлевать свой контракт и не возвращаться к работе над своим шоу «The Ellen DeGeneres Show» в 2020 году. В своем интервью газете New York Times ведущая сказала, что хочет сконцентрироваться на других проектах и показать себя с новой стороны. Более того, Эллен призналась, что ее жена, Порша де Росси (Portia de Rossi), уже давно призывает ее двигаться дальше.

«Я устала постоянно быть милой. Мне приходится каждый день играть ведущую ток-шоу, но это не совсем я. Мне хочется какого-то разнообразия, и именно этим я собираюсь заняться»,

— прокомментировала Дедженерес свой возможный уход.

Тем не менее, брат Эллен, Ванс Дедженерес (Vance DeGeneres), который сам является комиком, уже не раз убеждал сестру остаться в шоу. Возможно, этот раз тоже не станет исключением? Или может Ванс придет на замену Эллен?