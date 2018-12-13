Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Ряска хочет стать ведущей в «Доме-2» 

WomanHit.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: womanhit
Экс-звезда популярной телестройки заявила, что сейчас проект больше похож на «психиатрическую больницу»/
Участница проекта «Дом-2» Оксана Ряска дала интервью изданию StarHit, где раскритиковала все, что сегодня происходит на реалити-шоу. «Сейчас у ребят нет цели. Если раньше мы приходили на проект построить любовь, то теперь на телестройку идут за пиаром. В 2018-м мое пребывание на шоу длилось полгода. Этого времени мне вполне хватило для того, чтобы узнать, насколько люди могут быть жестокими. Меня это шокировало. Здесь я сильно пострадала — целых четыре раза. Меня унижали, били, душили», — говорит девушка.
Оксана Ряска дважды становилась участницей популярного телепроекта. Впервые она пришла в 2012 году и быстро завоевала скандальную репутацию и успех у зрителей. Пять раз она пыталась построить любовь с разными парнями, но ни разу это не закончилось свадьбой. В «Дом-2» даже пришел ее брат, чтобы поддержать сестру, но его быстро отправили домой.
Вторая попытка Оксаны построить личное счастье на проекте тоже завершилась крахом. Но девушка не винит в этом себя. «Люди, которые делают этот проект, коллектив, который находится там сейчас, — все они не дотягивают до должного уровня. С ними просто не о чем разговаривать!» — возмущается Ряска. Это не значит, что девушка не готова к третьей попытке. Однако на этот раз она претендует на роль ведущей.
WomanHit.ru: последние новости
Как снимался сериал «Желтый глаз тигра» Самые яркие цыганские образы в кино Осень Пикассо, вокальный вечер и комедия положений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Триллеры, основанные на реальных событиях
7 самых романтических комедий 2018 года
Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов»2
Кэмерон объяснил гибель Джека в «Титанике»2
Кристиан Бэйл больше не готов уродовать свое тело
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
06:48
Отличные комедии для веселого вечера
Фильмы
08:14
Триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы
04:11
Фильмы, которые до сих пор не поняли
Фильмы
03:03
Что случилось с актером Владиславом Галкиным
Актеры
13:04
История Андрея Миронова
Актеры
02:58
Как Казаков отказался от Даля и взял Костолевского
Актеры Фильмы
10:51
Какими стали герои боевиков девяностых
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение