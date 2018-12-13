Ряска хочет стать ведущей в «Доме-2»

Экс-звезда популярной телестройки заявила, что сейчас проект больше похож на «психиатрическую больницу»/

Участница проекта «Дом-2» Оксана Ряска дала интервью изданию StarHit, где раскритиковала все, что сегодня происходит на реалити-шоу. «Сейчас у ребят нет цели. Если раньше мы приходили на проект построить любовь, то теперь на телестройку идут за пиаром. В 2018-м мое пребывание на шоу длилось полгода. Этого времени мне вполне хватило для того, чтобы узнать, насколько люди могут быть жестокими. Меня это шокировало. Здесь я сильно пострадала — целых четыре раза. Меня унижали, били, душили», — говорит девушка.

Оксана Ряска дважды становилась участницей популярного телепроекта. Впервые она пришла в 2012 году и быстро завоевала скандальную репутацию и успех у зрителей. Пять раз она пыталась построить любовь с разными парнями, но ни разу это не закончилось свадьбой. В «Дом-2» даже пришел ее брат, чтобы поддержать сестру, но его быстро отправили домой.

Вторая попытка Оксаны построить личное счастье на проекте тоже завершилась крахом. Но девушка не винит в этом себя. «Люди, которые делают этот проект, коллектив, который находится там сейчас, — все они не дотягивают до должного уровня. С ними просто не о чем разговаривать!» — возмущается Ряска. Это не значит, что девушка не готова к третьей попытке. Однако на этот раз она претендует на роль ведущей.